كورنادو يعلن التحدي.. تحذير إلَّى نجم الهلال يسعد الاتحاد

أرسل البرازيلي إيغور كورنادو، لاعب فِيْ فريق الاتحاد لكرة القدم، رسالة تحدٍ لمواطنه ميشيل ديلجادو، أحد محترفِيْ الهلال.

وقال كورونادو فِيْ تصريحات نقلها حساب “فِيْفا سبورت” البرازيلي “كنت أفضل لاعب فِيْ الدوري الإماراتي، وقدمت مستوى ممتازًا فِيْ السعودية، لكني لم أحصل على أفضل لاعب”.

وأكد صانع ألعاب الاتحاد أن سبب عدم حصوله على أفضل لاعب فِيْ الدوري السعودي للمحترفِيْن الموسم الماضي هُو إصابته الطويلة.

وعَنّْ خسارة الاتحاد فِيْ الدوري، قال إيغور كورنادو “كنا فِيْ صدارة الدوري وخسرنا أمام الهلال فِيْ ملعبنا فِيْ وقت لم يكن من المفترض أن نخسر فِيْه”.

تحدى البرازيلي كورنادو مواطنه ميشال دلجادو “ميشيل كان أحد أسباب خسارة الاتحاد لتلك المباراة، عَنّْدما سجل هدفِيْن ولعب بشكل جيد، لكنني سأعود لأرده”.

أنهى الاتحاد موسمه فِيْ المركز الثاني فِيْ ترتيب الدوري السعودي برصيد 65 نقطة بفارق نقطتين عَنّْ المتصدر الهلال.