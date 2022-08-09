كورنادو يغادر معسكر اتحاد جدة في النمسا

غادر البرازيلي إيغور كورنادو، أول لاعب في فريق اتحاد جدة لكرة القدم، معسكر العميد الذي يقام في النمسا.

كما أعلن نادي اتحاد جدة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن نونو سانتو، مدرب الفريق الأول لنادي الاتحاد جدة، أقال إيغور كورنادو.

وذلك لظروفه الخاصة التي أجبرته على التواجد مع أسرته، للانضمام إلى التدريب بعد عودته من المخيم.

يبدأ الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد جدة رحلته في الدوري السعودي للمحترفين، الموسم الجديد 2022-2023، أمام العدالة.

سينطلق أول فريق كرة قدم لنادي الاتحاد جدة من قبل نظيره العدالة، في اليوم الأول من الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة 26 أغسطس.