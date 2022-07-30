كورنادو “يفاجئ” سانتو.. ويحسم مستقبله مع الاتحاد رسميا

قرر النجم البرازيلي إيغور كورنادو، صانع ألعاب نادي الاتحاد، مستقبله مع فريق كرة القدم الأول، خلال الصيف الحالي لميركاتو.

انضم كورونادو، 29 عامًا، إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ صيف 2022 من الشارقة، الإمارات العربية المتحدة.

اقرأ أيضا

النصر يقترب من “سحر” تشيلسي … أكبر صفقات 2022

التحكيم يهز الهلال والنصر .. “تسريبات القرار النهائي فِيْ قضية كنو”

مفاجأة فِيْ الأهلي .. السومة يحسمه نهائيا ويختار ناديه الجديد

منذ انضمامه إلَّى قلعة العميد، سجل النجم البرازيلي 5 أهداف وصنع 10 أخرى، فِيْ 20 مباراة رسمية فِيْ مختلف المسابقات.

كورونادو يقرر مستقبله مع الاتحاد

وأعلن كورونادو، فِيْ تصريحات نقلتها شبكة “فِيْفا سبورت”، استمراره مع الاتحاد فِيْ الموسم الرياضي المقبل 2022-2023.

وكذب نجم الاتحاد، كل الأخبار عَنّْ استيائه فِيْ النادي، ورغبته فِيْ الرحيل خلال الميركاتو الحالي.

أنظر أيضا

“نجم الهلال لـ” .. البلوي يكشف حَقيْقَة صفقة الموسم الكبير ..!

الاتحاد يفوز … بشهادة “تاريخية” تدل على الانتصار فِيْ قضية الحمد الله

وعَنّْ مركزه المفضل على أرض الملعب، قال إيغور كورنادو “صناعة الألعاب … لكنني مستعد لأن أكون فِيْ أي مكان على أرض الملعب، بناء على طلب البرتغالي نونو سانتو، مدرب الفريق الأول فِيْ كرة القدم”.

أما عَنّْ تألقه مع العميد، فقد أرجع كورنادو ذلك إلَّى الاستقبال الرائع الذي تلقاه منذ اليوم الأول بعد انضمامه رسمياً إلَّى الفريق.