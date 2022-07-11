كورونا يضرب مركز الصين المالي مجدداً.. مناطق خطيرة وإغلاق آخر فِيْ الأفق

حددت مدينة شنغهاي الصينية مناطق جديدة متوسطة وعالية الخطورة، مع اكتشاف المزيد من الإصابات بفِيْروس Covid-19، وسط زيادة مطردة فِيْ الحالات التي تهدد بجر المركز المالي الصيني إلَّى إغلاق جديد.

وسجلت المدينة، السبت، 57 إصابة جديدة، بحسب بيان حكومي، مقابل 59 يوم الجمعة. فِيْ بيان منفصل، قالت الحكومة إن شنغهاي أضافت 38 منطقة متوسطة الخطورة ومنطقة واحدة عالية الخطورة بعد تحديد 40 منطقة متوسطة الخطورة وثلاث مناطق عالية الخطورة فِيْ اليوم السابق. وبحسب بلومبرج، تم تحديد المناطق والمجمعات التي يعيش فِيْها المصابون على أنها عالية الخطورة.

منعت هايكو، عاصمة مقاطعة هاينان بجنوب الصين، المركبات والأشخاص من مغادرة جزيرة هايديان فِيْ شمال المدينة حتى الساعة 930 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الأحد، وحثت السكان على البقاء فِيْ منازلهم، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية.

واكتشفت السلطات “نتائج غير طبيعية فِيْ أربع سلاسل من اختبارات COVID-19 أجريت قبل يوم واحد، والتي تضمنت أكثر من 150 ألف عينة. وفرضت المدينة قيودًا مؤقتة يوم السبت ستؤدي إلَّى إغلاق معظم الشركات والأماكن العامة الأسبوع المقبل”.

وتشير أحدث الأرقام إلَّى استمرار الارتفاع المفاجئ فِيْ عدد الإصابات فِيْ الصين الذي بدأ قبل نحو أسبوع. ينتظر المسؤولون بحذر وصول متحولة أوميكرون الفرعية المعروفة باسم BA.5، على الرغم من التزام الدولة المستمر بسياسة “صفر COVID” الصارمة.

قال الرئيس شي جين بينغ إن حكومته تفضل تحمل بعض الآثار المؤقتة على الاقتصاد، بدلاً من ترك COVID-19 يضر بسلامة الناس وصحتهم.

ومع ذلك، لم تتخلى بكين بعد عَنّْ هدفها البالغ 5.5٪ هذا العام، وقد عززت الحوافز لخلق المزيد من الوظائف وتقليل معدل البطالة المرتفع.

وحثت صحيفة ايكونوميك ديلي التابعة لمجلس الدولة السلطات المحلية على عدم المبالغة فِيْ القيود فِيْ مقال نشر يوم الاحد.

وارتفع عدد الحالات اليومية فِيْ البلاد إلَّى أكثر من 100 فِيْ نهاية يونيو، بعد انخفاضه إلَّى رقمين وسط إغلاق كلي أو جزئي للمدن الكبرى.