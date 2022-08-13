كوكب زحل يلمع في سماء المملكة ليل غد الأحد

قالت الجمعية الفلكية بجدة إن زحل سيظهر كنجم لامع يمكن رؤيته بالعين المجردة طوال الليل يوم الأحد.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي “زحل سيلتقي بالشمس في سماء الأرض يوم الأحد 14 أغسطس 2022 الساعة 800 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيكون على مسافة 1325.437134 كيلومتراً، وسوف يكون تكون مضاءة بنسبة 100٪ بأشعة الشمس كنجم لامع بالعين المجردة، ويمكن رؤية حلقاته. فقط من خلال التلسكوب وسيكون عرضا طوال الليل “.

دش نيزك

وأشار إلى أن المملكة ستشهد ظاهرة مختلفة .. ستبلغ ذروتها نيزك البرسايد 2022 في ساعات ما قبل الفجر يوم غد السبت 13 أغسطس ولكن هذا العام ليس عامًا مثاليًا حيث سيكون القمر في السماء ومضاء بالكامل تقريبًا ولكن هناك فرصة لرؤية ما بين 10 إلى 20 نيزكًا. بالساعة مراقبة الأفق الشمالي من مكان الظلم لا من المنزل.

آخر قمر عملاق عام 2022

وتجدر الإشارة إلى أنه تم رصد القمر العملاق الرابع والأخير لهذا العام أمس الخميس 11 أغسطس، حيث كان حجمه الظاهر أكبر بنسبة 8٪ وأكثر إشراقًا من المتوسط ​​بنسبة 16٪، بالتزامن مع ذروة أمطار بيرسايد. في سماء الوطن العربي.

صرح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر العملاق سيرتفع عند غروب الشمس من الأفق الجنوبي الشرقي، حيث سيظهر على يمين كوكب زحل، وسيصل إلى أعلى نقطة في السماء. تميل جنوبا بعد منتصف الليل.

القمر العملاق يزين سماء المملكة

وقال “بعد ذلك سيصل القمر العملاق وقت اكتماله صباح الجمعة 12 أغسطس الساعة 435 صباحا بتوقيت مكة المكرمة وسيكون بزاوية 180 درجة من الشمس يوما ما. بعد 8 ساعات و 27 دقيقة من وصولها إلى أقرب مسافة من الأرض (نقطة الحضيض) وستستمر في تزيين السماء حتى غروب الشمس مع شروق الشمس يوم الجمعة.

وأضاف “(القمر العملاق) هو وصف يُعطى للقمر الجديد أو البدر، عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض 362.146 كيلومترًا، وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية ( حضيض القمر). هذا العام، شوهدت ثلاثة أقمار عملاقة في مايو ويونيو ويوليو على التوالي “.