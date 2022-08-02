كولاجين طبيعي للبشرة بمكون موجود بكل منزل لن تصدقوا تأثيره الجبار على البشرة

فِيْ سن معينة، تصاب النساء بالتجاعيد وترهل الجلد، والعامل الرئيسي وراء ذلك هُو انخفاض إنتاج الكولاجين، لذا فهُو مثل اللبان من المواد الطبيعية التي تساعد على بقاء البشرة ناعمة ونضرة لفترة أطول. من الوقت من حيث زيادة إنتاج الكولاجين، لذلك نتحدث اليوم عن كيفِيْة ترطيب البشرة والحفاظ عليها بشكل طبيعي من خلال الكولاجين الطبيعي للبخور الذكوري.

كريم الحَلْيب لانتاج الكولاجين للبشرة.

يفِيْد مضغ العلكة البشرة بشكل كبير، حيث يوفر العديد من العناصر الطبيعية والمغذيات، وأهمها الكولاجين والإيلاستين.

استخدام علكة السكر للبشرة.

تستخدم الوصفة لتحضير ما يلي

ماء نصف كوب فقط.

الجلسرين – ملعقة صغيرة.

زيت اللوز الحَلْو ملعقة صغيرة.

مضغ حبيبات العلكة – ملعقة كبيرة.

مرطب من أي نوع 2 ملاعق كبيرة.

النشا – ملعقة صغيرة الحجم.

كيفِيْة الإعداد والاستخدام

توضع العلكة أولاً فِيْ ماء دافئ طوال الليل لتسهِيْل استخدامها فِيْ اليوم التالي. وباستخدامه نلاحظ أن لون الماء تغير وأصبح أقرب إلى لون الحَلْيب. قم بتصفِيْة هذا الماء لإزالة أي شوائب أو حصى فِيْه واترك الماء يذهب للاستخدام. نضيف النشا المحضر إلى الماء ويقلب جيدا حتى يبدأ فِيْ الذوبان تماما حتى لا تتشكل كتل فِيْ الخليط. ينقل هذا الخليط إلى حمام حمام دافئ حتى يصبح قوامه كريمي ويترك جانباً لفترة حتى يبرد ويوضع على الوجه.

فوائد مضغ العلكة للبشرة