كولاجين طبيعي.. ماسك لبان الذكر والنشا لشد البشرة وإزالة التجاعيد وتبيض فوري للبشرة من أول استعمال 

يعتبر علكة الرجال من المكونات اللطيفة على البشرة، وذلك لما توفره من فوائد متعددة للبشرة، ولهذا يتم استخدامها فِيْ العديد من الوصفات لتفتيح البشرة وتوحيد لونها، مما يمنحها مظهرًا حيويًا وسلسًا. آثار أي حبوب أو ندبات على الجلد وخاصة حب الشباب، وتمتد فوائده إلى ترطيب البشرة وإضفاء النعومة عليها، والحد من ظهُور التجاعيد وعلامات الشيخوخة التي تعاني منها معظم النساء.

ماسك النشا والعلكة الذكورية لشد الجلد

المكونات

3 قطرات من زيت اللبان الأصلي.

3 قطرات من زيت اللافندر.

3 قطرات من زيت الليمون.

صينية التقطير.

طريقة تحضير الوصفة

اخلطي أنواع الزيوت المستخدمة فِيْ وعاء بحجم مناسب، حتى تحصلي على مزيج متجانس من القوام.

أفرغي خليط الزيت فِيْ وعاء قطارة زجاجي.

ضعي قطرات من المزيج على الأماكن التي تظهر فِيْها البثور والندبات على بشرة نظيفة، ثم دلكيها برفق لبضع دقائق، حتى يمتص الجلد الخليط بالكامل.

اغسل بشرتك فِيْ اليوم التالي بالماء ومنظف مناسب لنوع بشرتك لتنظيف مسام بشرتك.

كرري هذه الوصفة مرة فِيْ اليوم وستلاحظين اختفاء البثور والندبات فِيْ أقصر وقت ممكن.

قناع مضغ العلكة ودقيق الشوفان الذكوري للقضاء على الهالات السوداء

المكونات

4 قطرات من زيت اللبان.

ربع كوب زيت جوز الهند.

ربع كوب زيت الأفوكادو.

ملعقة كبيرة من شمع العسل.

10 قطرات من زيت اللوز المر.

5 قطرات من زيت خشب الصندل.

كيف تستعد