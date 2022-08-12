“كوماندر”.. أول سفِيْنة أممية تنقل حبوب أوكرانيا للدول الفقيرة

رست أول سفِيْنة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة فِيْ أوكرانيا، الجمعة، لنقل الحبوب الأوكرانية إلَّى الدول الفقيرة فِيْ العالم.

قالت الأمم المتحدة إن أول سفِيْنة استأجرتها المنظمة الدولية، والتي من المفترض أن تنقل الحبوب من أوكرانيا، بموجب اتفاق لتخفِيْف أزمة الغذاء العالمية، من المتوقع أن ترسو فِيْ أوكرانيا، يوم الجمعة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أن السفِيْنة MV Brave Commander، التي غادرت اسطنبول يوم الأربعاء، من المتوقع أن تصل إلَّى يوجني شرقي أوديسا على البحر الأسود.

وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي طومسون فِيْري إن السفِيْنة ستنقل القمح الأوكراني الذي اشتراه برنامج الغذاء العالمي.

واضاف “انها اول شحنة انسانية من المساعدات الغذائية فِيْ اطار اتفاقية نقل الحبوب من البحر الاسود”.

اتفاق الحبوب

فِيْ 22 يوليو الماضي، وقعت كييف وموسكو اتفاقية تاريخية مع تركيا لاستئناف تصدير شحنات الحبوب من البحر الأسود، والتي توقفت بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فِيْ 24 فبراير.

أطلقت تركيا مركزًا خاصًا فِيْ إسطنبول عَنّْد مدخل البحر الأسود للإشراف على عمليات التصدير، يعمل به مسؤولون مدنيون وعسكريون من الأطراف المتحاربة ومندوبون من تركيا والأمم المتحدة.

اشترى برنامج الغذاء العالمي 30 ألف طن من القمح الأوكراني. تبلغ سعة السفِيْنة 23000 طن.

وقال فِيْري “الكَمْية المتبقية سيتم تنزيلها ونقلها على متن سفِيْنة أخرى قريبا”.

وأضاف أن “برنامج الغذاء العالمي يأمل أن تكون MV Brave Commander أول سفِيْنة لما سيصبح برنامج شحن منتظم لنقل الحبوب من أوكرانيا كجزء من الاتفاقية الموقعة”.

ولم يعرف بعد متى ستغادر السفِيْنة ولم يكشف برنامج الغذاء العالمي عَنّْ تفاصيل حول وجهتها.

وأشار فِيْري إلَّى أن “تنزيل السفن وإبحارها من وإلَّى الموانئ فِيْ سياق الصراع الحالي عملية معقدة”.

أكثر الناس احتياجا

وأكد أن نقل شحنات الحبوب الأوكرانية ضمن العمليات الإنسانية لبرنامج الغذاء العالمي إلَّى أماكن مثل إثيوبيا والصومال واليمن سيضمن فائدة مضاعفة لكل من الاقتصاد الأوكراني والسكان المعرضين لخطر المجاعة فِيْ دول العالم. الأكثر تضررا من أزمة الغذاء العالمية.

أدى توقف التسليم من أوكرانيا وروسيا – وهما من أكبر مصدري الحبوب فِيْ العالم – إلَّى ارتفاع الأسعار وجعل الواردات الغذائية باهظة التكلفة بالنسبة لبعض أفقر دول العالم.

وقال فِيْري إن 345 مليون شخص فِيْ 82 دولة يواجهُون انعدام أمن غذائي حاد، وما يصل إلَّى 50 مليون شخص فِيْ 45 دولة على شفا المجاعة وهم معرضون لخطر كبير بدون دعم إنساني.

فِيْ 1 أغسطس، غادرت الشحنة الأولى من الحبوب الأوكرانية ميناء أوديسا بموجب الصفقة التي رفعت الحصار الروسي عَنّْ موانئ أوكرانيا وأقامت ممرات آمنة عبر مناجم بحرية زرعتها كييف.