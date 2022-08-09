كونان يستشير مهاجم الهلال.. ويحرج نجم النصر

وأدلى الجناح الإيفواري جيسلان كونان، المحترف فِيْ فريق النصر الأول لكرة القدم، بتصريحات شديدة عَنّْ أفضل اللاعبين والمعسكر العالمي فِيْ إسبانيا، ونصائحه لمهاجم الهلال.

عين مجلس ادارة نادي النصر برئاسة مصالي المعمر كونان. ولمدة 3 سنوات، وحتى 30 يونيو 2025، انضم الجناح الإيفواري إلَّى قلعة العالم فِيْ صفقة انتقال مجانية، بعد الانتهاء رسميًا من عقده مع الفريق الأول فِيْ ستاد ريمس، فِيْ الأول من يوليو.

فتح جيزلان كونان قلبه على المركز الإعلامي لنادي النصر، متحدثا عَنّْ علاقته بزملائه ونجم الهلال وأفضل ما فِيْ مركزه وأفريقيا.

وقال كونان فِيْ مقطع فِيْديو عبر حساب نادي النصر الرسمي “معسكر الفريق رائع، والجميع هنا يخلق أجواء المعسكر، لا يوجد شخص واحد”.

وعَنّْ الشخص الأول الذي استشاره كونان بعد استلام العرض الفائز، قال الجناح الإيفواري “فِيْ الحَقيْقَة، اتصلت بماريغا، نجمة الهلال”.

سأله فِيْنسينت أبو بكر كَمْ سيساعدني على التسجيل هذا الموسم “سأبذل قصارى جهدي لمساعدة مهاجمي الفريق فِيْ الحصول على فرص التهديف والأهم انتصارات الفريق وتحقيق هدف كل الألقاب التي فازت بها المجموعة. “. ، إرادة قوية.”

ويعتقد جيزلان كونان أنه ثالث أفضل ظهِيْر أيسر فِيْ العالم، بعد البرازيلي مارسيلو ولاعب ريال مدريد والأسطورة كارلوس.

وعَنّْ أفضل لاعب فِيْ ساحل العاج قال كونان “ديدر دروجبا ويحيى توري”.

يبلغ كونان من العمر 26 عامًا، وتبلغ القيمة السوقية المقدرة 7 ملايين يورو ؛ حيث بدأ مسيرته الكروية، فِيْ فريق ASEC Mimosa المحلي، قبل أن ينتقل إلَّى Vitoria Guimarães، البرتغال، ثم إلَّى ملعب Reims.

طوال مسيرته الاحترافِيْة مع النادي، سجل الجناح الإيفواري 3 أهداف وساعد 11 أخرى، فِيْ 175 مباراة رسمية، ومثل المنتخب الإيفواري فِيْ 21 مباراة دولية.