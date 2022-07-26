كونى دوماً متألقة.. خلطة العروس بياض الثلج فِيْ ثلاث أيام لن تصدقي الفرق وكوني ملكة جمال الصيف

إليكَمْ مزيج بياض الثلج الذي تحَلْمين به، إذا كنتِ عروسًا لأول مرة وترغبين فِيْ الحصول على جسد أبيض متلألئ مثل الثلج، فهذه الوصفات ستحقق غرضك وتعطيك ما تريدين، وأنا متأكد من ذلك كل ما نقدمه آمن تمامًا على بشرتك ولا يسبب أي ضرر أو عواقب، حتى لو كان بسيطًا، لذا تخلص من قلقك المفرط واستمر فِيْ القراءة معنا للاستفادة من وصفاتنا السحرية.

مزيج العروس سنو وايت

تعرف على هذا المزيج الطبيعي الذي يعد من أفضل الوصفات التي يمكنك تجربتها والتي تمنحك نتائج فعالة وسحرية لجسمك، وكن مطمئنًا أنك لن تجده فِيْ أي مكان آخر إلا معنا، وهُو

مكونات خليط بياض الثلج فِيْ ثلاثة أيام

جلسرين سائل 50 مل.

ربع كوب ماء.

وماء الورد ربع كوب.

النشا ل 1 ملعقة كبيرة.

بودرة أطفال 6 ملاعق كبيرة.

2 ملاعق كبيرة فازلين.

زيت الخروع لـ 2 ملعقة كبيرة.

زيت اللوز الحَلْو مقابل 2 ملعقة كبيرة.

سائل جليسوليد، 6 ملاعق كبيرة.

مزيج التمثيل السريع لبياض الثلج

نحضر وعاء، نضع فِيْه النشا ونضيف كَمْية ماء الورد التي ذكرناها.

نضع القدر على النار ونقلب ماء الورد مع النشا حتى يتماسك القوام ثم نتركه يبرد.

نحضر وعاءًا آخر ونضع الجليكوليد ومسحوق الأطفال والجلسرين، ثم نبدأ فِيْ خلطهم جيدًا.

ثم نضع زيت الخروع وزيت اللوز الحَلْو والفازلين فِيْ وعاء منفصل ثم نبدأ فِيْ التقليب حتى تمتزج جيداً.

يضاف خليط الفازلين إلى خليط بودرة الأطفال ويقلب جيداً، ثم يضاف إليه خليط النشا ويتم خلط كل هذه المكونات.

ضعي هذا الخليط فِيْ زجاجة وضعيه فِيْ الثلاجة واشربه فِيْ أي وقت.

يوضع المزيج على المكان الذي تريد تفتيحه على جسمك كل يوم لمدة نصف ساعة، ثم يشطف المكان جيداً.

بعد تجربة خلطة عرائس سنو وايت التي نقدمها لك، ستجدين نتائج رائعة من حيث تفتيح جسمك، فهِيْ لا تتطلب تكلفة عالية ولا تتطلب الكثير من الجهد من جانبك، كَمْا أنها آمنة تمامًا ولا يسبب تهِيْج الجلد أو سواده.