كوني متألقة واصبغي شعرك بمعلقة حنة للون جديد وثابت هتعملي احَلْي نيولوك بدون صرف

عند صبغ الشعر بالحناء، تلجأ جميع الفتيات إلى صبغ الشعر من أجل تغيير لون شعرهن إلى لون آخر يحبهن، كَمْا أنه يعمل على تغيير المظهر العام لإطلالة جميلة وأنيقة، لما تبحث عنه كل فتاة. طرق متعددة للحصول على صبغة الشعر بشكل طبيعي دون الإضرار ببصيلات الشعر، ويتم استخدام بعض المواد الطبيعية ومنها الحناء التي تساعد على تغيير لون الشعر بشكل جميل.

صبغ شعر الحناء

مكونات

استخدم ثلاث ملاعق كبيرة من الحناء المطحون.

كوب ماء بارد.

كَمْية كافِيْة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

كيف تستعد

اخلطي ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق الحناء المطحون فِيْ بول صغير، ثم أضيفِيْ كوبًا من الماء البارد واعجني.

لخليط الحناء نضيف كَمْية مناسبة من عصير الليمون ونضيف ملعقة كبيرة من الخل الأبيض ونخلط حتى يكتسبوا قوام متجانس.

تمشيط الشعر فِيْ خصلات صغيرة، ثم ارتداء قفازات بلاستيكية، ثم توزيع الحنة على الشعر وتركه لمدة 12 ساعة حتى يتم امتصاص بصيلات الشعر باللون، مع تغطية الشعر جيدًا بأي غطاء بلاستيكي.

اغسلي شعرك جيدًا بالماء الفاتر واستخدمي الشامبو المناسب لغسل شعرك وإزالة الحنة بشكل دائم.

صبغ الشعر بالحناء الحمراء

مكونات

ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق الحناء المطحون.

ملعقتان زيت زيتون.

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

ملعقة كبيرة من الكركديه المطحون.

ملعقة كبيرة من جذر الشمندر المطحون.

ارتدِ قفازات بلاستيكية.

فرشاة الصبغة

كيف تستعد

نحضر وعاء صغير ونضع فِيْه ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق الحناء المطحون، ثم نضيف ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، ثم نضع فِيْها ملعقة كبيرة من الكركديه ونخلطها جيداً.

أضيفِيْ ملعقة كبيرة من جذر الشمندر واعجني الحنة حتى يصبح خليط الحنة جاهزًا للاستخدام.

قسّمي الشعر إلى أجزاء صغيرة، وارتدي قفازات بلاستيكية وابدئي فِيْ توزيع خليط الحناء على الشعر من الجذور إلى الأطراف.

نلف الشعر بمنشفة رطبة ونتركه لمدة 6 ساعات ونبدأ بغسل الشعر وإزالة الحنة.

صبغ شعر الحناء

تسعى كل فتاة إلى أن تكون ذروة الجمال فِيْ كل شيء وتحاول تجديد مظهرها من حين لآخر، ولهذا تعتني ببشرتها وشعرها، ولكن يمكن لمعظم الفتيات اللجوء إلى استخدام الصبغات العادية التي تدمر بصيلات الشعر بسبب الكيماويات. التي تضر بها، وتسعى لاستخدام بعض المواد الطبيعية مثل الحناء.