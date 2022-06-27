كويكب صغير يمر قرب الأرض غدًا

الكويكب المكتشف حديثا “2022 MN1” يستعد لمرور قرب الأرض، غدا الثلاثاء، الساعة 1229 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

أقرب نقطة إلى الأرض

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن الكويكب سيكون في أقرب نقطة له، على مسافة 357.240 كيلومترًا، وسطوعه الظاهر (18.24+)، فلا يمكن رؤيته بالعين المجردة ولا خطر من اصطدامه. مع كوكب الأرض.

وأضافت الرابطة أن قطر الكويكب “2022 MN1” يبلغ 13 مترًا ويتحرك بسرعة 9.9 كيلومترًا في الثانية، وهو مدرج في قائمة الأجسام القريبة من الأرض، والتي تشمل أي كويكب يتقاطع مداره مع مدار الأرض. .

تتم مراقبة هذه الكويكبات عن كثب، وبفضل الملاحظات عالية الدقة والحسابات الميكانيكية السماوية، من المعروف عمومًا أن مدارها يتمتع بمستوى عالٍ من الدقة.

وتشير أحدث الحسابات المدارية عالية الدقة إلى أن هذا الكويكب لن يصطدم بالأرض في المستقبل القريب.

أصغر من الكويكب الذي يخترق سماء روسيا

الكويكب “2022 MN1” أصغر من الكويكب الذي دخل سماء روسيا في فبراير 2013، والذي وصل قطره إلى 20 مترًا وتفكك على ارتفاع منخفض وأطلق طاقة عالية جدًا تسببت في موجة صدمة في السماء حطمت السماء. زجاج المباني والإصابات البشرية بسبب الزجاج المتطاير ووصول قطع صغيرة من حطام الصخور الفضائية على سطح الأرض على شكل نيازك.

أشارت جمعية جدة الفلكية إلى أنه إذا كان الكويكب في مسار تصادم مع الأرض، فسوف يتفكك فوق الغلاف الجوي للكوكب ولن يتسبب في “كارثة على مستوى الانقراض” ولن يكون له تأثير خطير على سلامة الأرض. تعداد السكان.