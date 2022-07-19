كوينت خماسي يطالب الحوثيين بالمرونة في ملف صافر وفتح الطرق الرئيسية فورًا

جددت لجنة الخميس الخماسية، المكونة من كبار ممثلي حكومات المملكة وعمان والإمارات وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة، التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه والتزامهم. لدعم اليمنيين اشخاص.

جاء ذلك في اجتماع عقد أمس لبحث الأوضاع في اليمن، بحضور المبعوث الأممي الخاص هانز جروندبرج، وكذلك ديفيد جريسلي منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، لبحث ملف خزان. . أكثر أمانًا.

استمرار الهدنة في اليمن

ورحب الخماسي باستمرار الهدنة التي تعود بفوائد ملموسة على الشعب اليمني منذ بدئها في 2 أبريل. وأكدوا على ضرورة الحفاظ على هذا التقدم والبناء عليه، الأمر الذي يتطلب التزاما من جميع الأطراف.

أيد الخماسي بالكامل جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمديد وتوسيع الهدنة في 2 أغسطس، بالإضافة إلى التنفيذ الكامل لجميع شروط الهدنة. كما وافق على أن وقف إطلاق النار الدائم والاتفاق السياسي الدائم يجب أن يكونا الهدفين النهائيين للعملية التي تقودها الأمم المتحدة، وأن مثل هذا الاتفاق يجب أن يستند إلى الاتفاقات السابقة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

دفع الأجور

ورحب الأعضاء باستمرار تنفيذ إجراءات بناء الثقة التي وافقت عليها الحكومة اليمنية، بما في ذلك تسهيل تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة واستئناف بعض الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء. وشدد الخماسي على أهمية استخدام جميع الأطراف للإيرادات، بما في ذلك من ميناء الحديدة، لدفع الرواتب.

المرونة الحوثية مطلوبة

وأعربوا عن قلقهم من الأثر الإنساني الخطير لاستمرار إغلاق الطرق حول تعز، ودعوا الحوثيين إلى إبداء المرونة في المفاوضات وفتح الطرق الرئيسية على الفور. وأكد كوينت على الحاجة إلى تحسين حرية تنقل المدنيين في جميع أنحاء اليمن، مشددًا على أن المشاركة البناءة مع الأمم المتحدة ضرورية لإيجاد حل مستدام ورائد.

كما أكد كوينت دعمه للمبعوث الخاص للأمم المتحدة ونهجه متعدد المسارات. ورحبوا بالتقدم الذي مكن من مناقشة القضايا الاقتصادية والعسكرية، بما في ذلك إنشاء لجنة التنسيق العسكري وغرفة التنسيق المشتركة على المستوى العملياتي، وبدء حوار الرواتب.

وشددوا على أهمية استمرار قيادة ووحدة مجلس القيادة الرئاسي، كخطوة مهمة نحو تسوية سياسية شاملة بقيادة يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة. كما سلطوا الضوء على الحاجة إلى أن تكون العملية السياسية شاملة ودعوا جميع الأطراف إلى ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في عملية السلام في اليمن. وسلطوا الضوء على أهمية وفاء الأحزاب بالتزاماتها بمشاركة المرأة بنسبة 30٪ على الأقل، بحسب نتائج مؤتمر الحوار الوطني.

تدهور الوضع الإنساني

وكرر كوينت الإعراب عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني وأقر بالتأثير السلبي للأزمات العالمية على الواردات الغذائية. واتفقا على مواصلة دعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية والعمل مع المؤسسات المالية الدولية لضمان توافر التمويل التجاري.