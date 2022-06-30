“كيان السعودية” تسدد مبكراً جزءاً من قروضها بمبلغ 1.68 مليار ريال

وأعلنت عَنّْ السداد المبكر لجزء من قروضها البالغة 1.68 مليار ريال، مشيرة إلَّى أن الأثر المالي الإيجابي على الشركة من المتوقع أن يكون انخفاض التكاليف المالية بنحو 72 مليون ريال.

وقالت الشركة فِيْ بيان لها على موقع “تداول السعودية”، اليوم الخميس، أن ذلك يأتي استمراراً لمنهج الشركة فِيْ تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتعامل مع التغيرات فِيْ أسعار الفائدة، من خلال خفض التكاليف المالية المرتفعة من خلال الاستخدام الأمثل للنقد. وتعظيم الفائدة على حقوق المساهمين.

ولفتت إلَّى أنه بهذه الطريقة، فإن اتفاقيات القروض المتبقية على الشركة كلها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.