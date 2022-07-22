كيا سيراتو 2022 بأقل قسط من عبداللطيف جميل عروض عبداللطيف جميل

أطلقت مجموعة عبد اللطيف جميل للتمويل عرضًا رائعًا على أقساط سيارات كيا سيراتو 2022، وهناك عدد كبير من المزايا فِيْ هذا العرض والتي سيتم تها أدناه، وتعد شركة عبد اللطيف جميل من أكبر الممولين للشراء. للسيارات الجديدة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، بالإضافة إلى كونها وكالة للعلامة التجارية اليابانية الشهِيْرة تويوتا.

كيا سيراتو 2022 بأقل حصة من عروض عبد اللطيف جميل عبداللطيف جميل

عرض عبد اللطيف جميل تأتي كيا سيراتو برسوم شهرية قدرها 1536 ريال سعودي.

من جانبها، فإن فئة السيارات المعروضة هِيْ صالون البنزين الأوتوماتيكي 1600 سي سي DR4.

سيارات كيا مدرجة فِيْ العرض المالي لعبد اللطيف جميل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

ريو 2022 برسم شهري 1،341 ريال سعودي.

فِيْ حين أن هناك بيجاس 2022 برسم شهري 1025 ريال.

كَمْا يوجد سونيت 2022 برسم شهري 1،456 ريال.

ويوجد ايضا كيا سيلتوس 2022 بقسط 1710 ريال.

مميزات العرض على سيارات كيا المقدم من شركة عبداللطيف جميل

الرسوم بدون دفعة اولية وبدون مصاريف ادارية حيث تقوم شركة عبداللطيف جميل بدفع القسط الاول نيابة عن العميل.

فِيْ غضون ذلك، ينتهِيْ العرض فِيْ 31 يوليو 2022، والتمويل غير مضمون وموافق عليه من قبل الهِيْئة الشرعية.

عرض الدفعة الشهرية الأولى لشركة عبد اللطيف جميل للتمويل مرتبط فقط بنظام التقسيط لمدة 60 شهرًا.

تفاصيل عرض كيا سيراتو 2022 فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة على وجه التحديد

الحصة متوفرة فِيْ أكثر من فترة ويمكن اختيار فترات الحصص من 12 شهرًا حتى 60 شهرًا.

وفِيْ الوقت نفسه، تم احتساب الأرقام التالية بناءً على نظام التقسيط لمدة 60 شهرًا.

اخر دفعة ملكية للسيارة 23،817 ريال.

معدل التمويل السنوي 23٪، الرسوم الإدارية 667 ريال، يتم خصمها من العرض.

ضريبة القيمة المضافة على السيارة 12،349 ريال ويمكن تقسيطها بدفعات الإيجار الشهرية.

سعر السيارة فِيْ السَعُودِيْة بدون ضريبة القيمة المضافة 68 ألف 50 ريال.

بالمقابل تكون قيمة ضريبة القيمة المضافة 15٪ على سعر السيارة إذا تم شراؤها بنظام الدفع الفوري.

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