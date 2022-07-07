كيت ميدلتون تهنئ الأمير وليام بقبلة بعد فوزه بكأس البولو الخيري

هنأت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، زوجها الأمير ويليام، بعد فوزه بكأس رويال الخيرية للبولو 2022 فِيْ وندسور، بقبلة على خده أمام الجمهُور الذي أبدى إعجابه بعلاقة الزوجين.

ارتدت كيت ميدلتون، 40 عامًا، فستانًا أبيض متوسط ​​الطول، يحمل توقيع إميليا ويكستيد، تقدر قيمته بنحو 1،352 جنيهًا إسترلينيًا (1600 دولار أمريكي)، وحذاء من “كاميليا إلفِيْك” بقيمة 195 جنيهًا إسترلينيًا (230 دولارًا أمريكيًا)، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية. .

انضم كلب العائلة، أورلا، البالغ من العمر عامين، إلَّى ظهُورها فِيْ الكأس الخيرية. ظهرت كيت خلال الحدث فِيْ حالة معَنّْوية عالية، حيث شوهدت تتلاعب بالكلب بيد واحدة، بينما تمسك كوب الشرب فِيْ اليد الأخرى.

والمثير للدهشة أن الزوجين حضرا الحفل بدون أطفالهما الثلاثة، الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس، الذين لم ينضموا إليهم فِيْ الحدث لمواصلة الفصل الدراسي.

استخدم الأمير لويس، الابن الأصغر للزوجين، وسائل التواصل الاجتماعي مع بعض السلوكيات والحركات التي لم تكن مناسبة للعائلة المالكة البريطانية أثناء حضوره مع عائلته لمسابقة اليوبيل البلاتيني فِيْ وقت سابق من الشهر الماضي.

التقطت عدسات الكاميرا مقطع فِيْديو للأمير لويس البالغ من العمر 4 سنوات، وهُو يضع يده فِيْ فم والدته كيت ميدلتون، وعَنّْدما حاولت الأخيرة إيقافه بأدب وتأديبه، بدأ فِيْ إجراء سلسلة من المناورات. تعابير مسلية وساخرة بملامح وجهه، حيث يخرج لسانه ويضع إبهامه على أنفه، بينما ينقر أصابعه المتبقية وكأنه يستهزئ بأمه.

لفت سلوك لويس انتباه مايك تيندال، لاعب الرجبي الإنجليزي السابق، الذي حاول تسلية الصبي بحركاته المضحكة على وجهه، بينما ضحكت كيت من تفاعلهما.

وعَنّْدما قرر لويس الوقوف فِيْ كرسيه والقيام بأشياء برية لطفل صغير، ربتته كيت على كتفه لحثه على الجلوس وقررت أخذ قسط من الراحة ونقل المهمة إلَّى جدها الأمير تشارلز. وضع الطفل فِيْ حجره واستمروا فِيْ مشاهدة البرنامج.

ولم تكن هذه هِيْ المرة الأولى التي يُظهر فِيْها لويس روحه الجامحة فِيْ الأماكن العامة. فخلال العرض الجوي العسكري للقوات الملونة، شاهد هُو وشقيقيه، الأمير جورج والأميرة شارلوت، الموكب عبر شرفة القصر وقدموا للمارة صورة متحركة تحية.