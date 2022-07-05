كيت هدسون تظهر عارية الصدر.. وشقيقها يعلق

يظن المرء أن ما ينشره عبر حسابه مضحك ومضحك، حتى يراه أحد أفراد أسرته، ويصبح الأمر محرجًا، وهُو ما حدث مع النجمة الأمريكية كيت هدسون.

مؤخرًا، شاركت كيت هدسون متابعيها عبر حسابها على Instagram، صورة لها وهِيْ جالسة أمام نافذة زجاجية كبيرة، مرتدية ملابسها الداخلية فقط، أثناء خلع صدريتها لتكون عارية تمامًا من الأعلى، فِيْما انتشر شعرها الأشقر فوقها. الجوانب لتغطية ما يجب إخفاؤه.

تظهر الفنانة فِيْ الصورة مستمتعة بالشمس الذهبية وفنجان قهُوتها الصباحية، حصدت أكثر من 444 ألف إعجاب ومئات التعليقات من متابعيها وزملائها الفنانين مثل باريس هِيْلتون وميشيل فايفر وجانيل موناي.

وعلى الرغم من إعجاب الكثيرين بصورته، إلا أن شقيقه أوليفر هدسون لم يكن من بين معجبيه، حيث كتب تعليقًا موجزًا “لا”، الأمر الذي أثار استهزاء قادة مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشاروا إلَّى صورته العارية التي وضعت على أنها صورة شخصية. لحساب Instagram الخاص بك.

تُظهر الصورة أوليفر واقفًا على سفح الجبل وهُو يشاهد غروب الشمس، وجسده عارٍ تمامًا من الخلف.

خلال تصريحاته السابقة، كشف أوليفر أن عائلته، بما فِيْ ذلك زوج والدته كورت راسل، منفتحون على فكرة العري، حيث قال لمجلة People “إنه نشأ فِيْ أسرة منفتحة للغاية، بصراحة … العُري لديها لم يكن من المحرمات “. لقد ولدنا عراة وهذا ما هُو عليه “.

وأضاف “حتى الآن مع أطفالي، نحن مجرد أناس عراة. هذا هُو الحال بالضبط … أنا راضٍ بالتأكيد عَنّْ ذلك “.

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من ناحية أخرى، تحدثت هدسون عَنّْ الراحة التي تشعر بها بجسدها ومتعة كونها عارية خلال مقابلة مع InStyle، قائلة “بصراحة، ليس من الصعب علي أن أخلع ملابسي … يمكن للناس أن يقولوا ماذا يريدون، لكني أحب أن أكون عارياً. أفعل دائما أن!”

تجدر الإشارة إلَّى أن كيت، 43 عامًا، وأوليفر، 45 عامًا، تربطهما علاقة وثيقة وغالبًا ما يضايقان بعضهما البعض على وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة مضحكة. كَمْا أنهم يستضيفون بودكاست يسمى “Sibling Revelry” حيث التقوا بأشقاء مشهُورين مثل Stella. وماري مكارتني، شاد وروب لوي.