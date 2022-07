كيت وينسلت تهزم توم كروز تحت الماء.. وقت قياسي دون تنفس

يكرس نجوم هُوليوود جهُودهم ويتخطون قدراتهم المحدودة للعب أدوارهم بشكل احترافِيْ، حتى لو كانت تهدد حياتهم فِيْ بعض الأحيان.

كشفت كيت وينسلت مؤخرًا أنه لدورها فِيْ فِيْلم الخيال العلمي الجديد Avatar The Way Of Water، اكتسبت “قوة خارقة” مذهلة لأنها تعلمت حبس أنفاسها لدقائق تحت الماء، قادرة على التفوق على رفاقها. -نجوم.

خلال مقابلة مع Empire، أشارت الفتاة البالغة من العمر 46 عامًا إلَّى أنها تعلمت حبس أنفاسها فِيْ خزان ماء بسعة 900000 جالون أطول من أي عضو آخر فِيْ فريق التمثيل، وحبس أنفاسها فِيْ 7 دقائق و 14 ثانية. .

وأشادت بطلة “تايتانيك” بقدراتها فِيْ هذا العمر قائلة “أروع شيء بالنسبة لي كامرأة فِيْ منتصف العمر هُو أن أتعلم شيئًا ليس جديدًا فحسب، بل فوق طاقة البشر!”

اعتقدت كيت أنها ماتت أثناء التصوير تحت الماء لمدة سبع دقائق كاملة، وهِيْ تعلم مدى خطورة الأمر، وقالت، “لا يمكنك التفكير فِيْ أي شيء، لا يمكنك عمل قوائم فِيْ رأسك، ما عليك سوى إلقاء نظرة على الفقاعات الموجودة أسفلك … كانت كلماتي الأولى [عندما ظهرت على السطح] إنها “هل أنا ميت” … نعم، ظننت أنني سأموت.

بالإضافة إلَّى ذلك، تعلمت النجمة الغوص الحر عَنّْ دورها فِيْ الفِيْلم، حيث تلعب فِيْه شخصية الغواصة “رونال”، بمساعدة زوجها نيد، الذي كافح لقضاء أكبر وقت ممكن تحت الماء، مشيرة إلَّى أنه تدرب على كَيْفَِيْة إعالة نفسه لأطول فترة، وعلى الرغم من نجاحه فقد وعيه فِيْ مرحلة ما.

الجدير بالذكر أن كيت كسرت الرقم القياسي الذي يحمله توم كروز، الذي تم إطلاق النار عليه تحت الماء لمدة 6 دقائق فِيْ فِيْلم Mission Impossible – Rogue Nation.

وفِيْلم Avatar The Way of Water إخراج جيمس كاميرون، بمشاركة مجموعة من النجوم الذين عادوا للعمل بعد أن عُرفوا فِيْ الجزء الأول من الفِيْلم عام 2009، ومن بينهم سام ورثينجتون، زوي سالدانا، جويل ديفِيْد مور، وسي سي سي باوندر، ومات جيرالد وآخرين. .

بينما تشمل الإضافات الجديدة إلَّى فريق التمثيل كيت وينسلت وأونا شابلن وكليف كورتيس وبريتن دالتون وفِيْليب جيلجو وجيمي فلاترز وبايلي باس وترينيتي بليس ونجوم آخرين.