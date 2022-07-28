كيراتين البانثينول لفرد الشعر الخشن والمجعد فِيْ نصف ساعة لن تصدقي النتائج فرد وتنعيم وإطالة

بانثينول كيراتين لفرد الشعر الخشن والمجعد فِيْ ساعتين، أول ما نراه هُو كلمة كيراتين، نفكر فِيْ المبالغ الهائلة التي سندفعها لعمل وصفة كيراتين للشعر المجعد والخشن أيضًا، لأنهم يضعون الشخص فِيْ كثير من المواقف محرجه خاصة فِيْ المناسبات و الاعياد و الاعراس و يشتكي بعض الاطفال من التنمر. يجب على صديقاتك ارتداء الحجاب بالرغم من صغر سنهن، ولكن لا تقلق، سنقدم لك وصفة للكيراتين الطبيعي فِيْ المنزل دون إنفاق الكثير وستكون جميع المكونات متاحة لك فِيْ المنزل، ومن الآن فصاعدًا يجب عليك اتبع الخطوات والمكونات واستخدم وصفة الكيراتين الطبيعية فِيْ المنزل، ولمعرفة المزيد يجب الاستمرار وقراءة باقي الفقرات التالية، ابق معنا وتابعنا.

مكونات وصفة الكيراتين الطبيعية فِيْ المنزل

مكونات هذه الوصفة سهلة وبسيطة ويمكن لأي ربة منزل تحضيرها فِيْ المنزل دون بذل أي مجهُود، وهذا ما نحبه دائمًا فِيْ جميع الوصفات التي نقدمها لكَمْ من خلال هذا الموقع، ومن لا تعرفون بيننا كريم البانثينول المذهل الذي نستخدمه فِيْ العديد من الوصفات للشعر أو الجسم، ولكن الآن نقدم لك وصفة للكيراتين الطبيعي فِيْ المنزل، وتتلخص المكونات فِيْ

خمس ملاعق كبيرة من كريمة البانثينول.

يمكنك مضاعفة الكَمْية حسب حجم الشعر.

شامبو شعرك.

علبة من الجلسرين الطبيعي.

خطوات تحضير الوصفة وتطبيقها على الشعر

مهما كان نوع شعرك أو درجة تجعيده، فهذه الوصفة مناسبة لجميع أنواع الشعر وجميع الأعمار والدرجات، ويجب عليك اتباع الخطوات التالية