كيراتين البانثينول لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد لن تصدقي النتيجة فرد وتنعيم وإطالة فِيْ نصف ساعة

كيراتين بانثينول لفرد الشعر الخشن والمجعد فِيْ غضون ساعتين، كثير من النساء يبحثن عن أفضل طريقة لفرد شعرهن، وهذا يمكن أن يدفعهن للذهاب إلى صالونات التجميل ودفع الكثير من المال لفرد شعرهن، ولكن على المدى الطويل نركض ندرك تساقط الشعر وتلفه والتعرض للكثير من التلف، ويصبح العلاج صعبًا ويستغرق وقتًا طويلاً حتى يعود إلى ما كان عليه، لذلك تحول إلى طرق طبيعية لفرد الشعر المجعد والخشن، وواحد من هذه الطرق الكيراتين والبانثينول لفرد الشعر السميك والمجعد فِيْ غضون ساعتين ويمكن تحضيره فِيْ المنزل كَمْا يمكن للأطفال استخدامه كَمْا أنه لا يضر بالشعر.

تنعيم الكيراتين بالبانثينول للشعر الكثيف والمتطاير فِيْ ساعتين

يتم تضمين كريم البانثينول فِيْ العديد من خلطات الشعر والجلد. يشتهر بقيمته العالية وفعاليته، ولهذا يوصي خبراء التجميل به لفرد الشعر المجعد والخشن، وسنعرض لك بعض مكونات كيفِيْة استخدام كريم البانثينول لفرد الشعر المجعد

6 ملاعق كبيرة من كريمة البانثينول.

شامبو مناسب لنوع الشعر.

علبة من الجلسرين الطبيعي.

يفضل دهن كَمْية مناسبة من الكريم حسب طول الشعر.

كيفِيْة التحضير والاستخدام

يستخدم هذا الخليط لفرد الشعر بغض النظر عن درجة التجعد، لذا عزيزي، يجب ألا تغضب بعد الآن أو تسمح لشخص ما بالتنمر على شعرك، يجب عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة التالية