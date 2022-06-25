كيراتين النشا المنزلي لفرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن وتحويله لخيوط حرير خلال ساعة

أحيانًا نجد أنفسنا نواجه العديد من المشاكل المتعلقة بالشعر، من بينها مشكلة الشعر القصير أو الخشن أو المجعد أو الخفِيْف، وكذلك مشكلة تساقط الشعر أو الصلع أو وجود قشرة الرأس على الرأس وغيرها الكثير. مشكلة منهم، وكل مشكلة يمكن أن تؤثر على نفسية المرأة وتجعلها تشعر بالخجل لأن الشعر الناعم والطويل والسميك معروف أنه يجعلها تشعر بالسعادة والثقة بالنفس، لذلك عندما يكون هناك أي مشكلة متعلقة بالشعر تسببها. الاكتئاب عند الفتيات يبحثن عن استخدام أشياء تعالج مشاكل الشعر حيث نجد أنواع معينة من الكريمات أو استخدام زيوت طبيعية أو خلطات طبيعية، من الممكن استخدام كريمات العناية بالشعر لما لها من دور كبير فِيْ علاج الكثير من الشعر. المشاكل ذات الصلة، ولكن بعد فترة من الزمن يمكن أن تتلف كريمات الشعر هذه وتتدهُور بشكل كبير، ونجد أن العديد من الأشخاص يستخدمون مزيجًا من الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون وزيت الجوجوبا وزيت الجرجير وزيت الخروع وغيرها، ونحن يمكن استخدام الخلطات الطبيعية وكذلك لهذه الخلطات يمكننا إضافة بعض الزيوت الطبيعية. يساعد خليط النشا على ذلك، وهناك خلطة أخرى وهِيْ خليط الموز، كل هذه الخلطات تتكون من مكونات طبيعية مفِيْدة جدًا لصحة الشعر، يعمل هذا الخليط على تنعيم وإطالة وتكثيف الشعر وكذلك منع تساقط الشعر. شعر. الخسارة والتعامل مع مشاكل كثيرة.

مكونات خليط النشا لتنعيم وإطالة ومنع تساقط الشعر

ثلاث ملاعق صغيرة من مسحوق النشا.

ملعقة كبيرة مايونيز.

ملعقة كبيرة زيت الجرجير.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة زيت الجوجوبا.

طريقة عمل خليط لتنعيم وإطالة ومنع تساقط الشعر