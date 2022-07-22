كيراتين النشا لفرد الشعر الخشن والمجعد فِيْ نصف ساعة سيصيح ناعم كالحرير أقوي كيراتين طبيعي للشعر

تلجأ معظم النساء اللواتي يعانين من الشعر الخشن والمجعد إلى عمل الكيراتين فِيْ مراكز التجميل والصالونات، وهُو أمر مكلف للغاية بالنسبة للعديد من النساء، حيث أن أسعار الكيراتين اليوم فِيْ مراكز التجميل والعناية بالشعر باهظة الثمن، بالإضافة إلى الشعر الخشن والشعر المجعد يسبب الضيق لكثير من النساء بسبب صعوبة التصفِيْف وغيرها من المشاكل التي توجد فِيْ الشعر الكثيف مثل منتجات تنعيم الشعر وفرده، ومعظمها ضار بالشعر لاحتوائها على مواد كيميائية، لذلك نوضح. فِيْ هذه المقالة كيراتين طبيعي يجب القيام به فِيْ المنزل.

نشا الكيراتين لتنعيم الشعر الخشن

تبحث معظم النساء عن أفضل الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تصنع الكيراتين الطبيعي للبشرة، وفِيْ نفس الوقت تعطيكَمْ نتائج فعالة، وسنعرض لكَمْ المكونات التي نحتاجها لتحضير الكيراتين الطبيعي فِيْ المنزل.

ثلاث ملاعق كبيرة نشاء مطحون.

ثلاث ملاعق ونصف من المايونيز.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع الأصلي.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون.

4 ملاعق كبيرة من زيت السمسم.

وعاء خلط.

طريقة تحضير نشا الكيراتين فِيْ المنزل

وبعد أن نطلعك على أهم المكونات التي نحتاجها، وهِيْ سهلة وبسيطة وغير مكلفة، فإننا نشرح طريقة التحضير بطريقة بسيطة ونعطيك النتيجة المتوقعة لشخص ومنعم. وها هِيْ الخطوات موضحة كالتالي.