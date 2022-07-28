كيراتين النشا لفرد الشعر الخشن والمجعد فِيْ نصف ساعة لن تصدقي النتائج فرد وتنعيم وإطالة

أصبحت مشكلة الشعر الخشن والمجعد مشكلة لكثير من النساء اليوم، حيث يحتاج الشعر الخشن إلى تمليس وتمليس بشكل دائم، من أجل الحصول على ملمس ناعم وسلس لشعرهن، وقد جربت العديد من النساء العديد من المنتجات للتنعيم. شعر خشن. الشعر، وبعضها له أسعار باهظة وتكاليف لا تستطيع معظم النساء تحملها، أو شرائه أو يحتوي بعضها على مكونات ضارة بالشعر، كَمْا تلجأ بعض النساء إلى تمليس الشعر بأدوات تسخين مثل مكواة الشعر، ولكن يوجد نشا الكيراتين بمكونات طبيعية لتنعيم الشعر وتنعيمه وسوف نوضح لك فِيْ هذا المقال كيفِيْة تحضيره بمكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة.

نشا الكيراتين لتنعيم الشعر الخشن

أصبح عمل الكيراتين فِيْ مراكز التجميل والصالونات باهظ الثمن ومكلف للغاية، فإليك مكونات تحضير نشا الكيراتين بمكونات بسيطة ومكلفة ويعطيك نتائج رائعة مثل الكيراتين الذي يصنع فِيْ مراكز التجميل وأحَلْى، وهنا أنت لديك المكونات الموضحة أدناه.

4 ملاعق كبيرة نشاء مطحون.

3 ملاعق كبيرة من المايونيز.

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

3 ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

جرة الخلط.

طريقة تحضير نشا الكيراتين لفرد الشعر الكثيف كالحرير فِيْ المنزل

بعد أن شرحنا لكَمْ فِيْ السطور السابقة المكونات التي نحتاجها لتحضير نشا الكيراتين، سنشرح لكَمْ خطوات تحضير الوصفة بطريقة سهلة والتي ستعطيكَمْ نتائج رائعة من المرة الأولى.

نأخذ القدر أولا ثم نضيف النشا ونضيف المايونيز وزيت الزيتون وزيت الخروع مع المكونات السابقة ونقلب جيدا حتى تمتزج كل هذه المكونات.

ثم نقوم بغسل الشعر جيدًا وتنظيفه وتجفِيْفه، ثم نبدأ بتقسيم الشعر إلى خصلات ونضع الخليط على الشعر من الجذور إلى الأطراف.

ثم يغطى الشعر جيداً ويترك المزيج على الشعر لمدة ساعة.

ثم نقوم بغسل الشعر من الخليط ويفضل بشامبو مخصص للشعر الجاف والمجعد.

بعد ذلك ستلاحظين شعر ناعم كالحرير من المرة الأولى. كرري الوصفة مرة كل 10 أيام وسوف تقضي على الشعر الجاف والمتطاير تمامًا.

ذكرنا فِيْ المقال كيفِيْة عمل نشا الكيراتين لجميع الفتيات لفرد الشعر المجعد. تساعد هذه الطريقة على فرد الشعر فِيْ نصف ساعة بدون تكاليف ومواد ضارة. يمكن عمل إحدى هذه الوصفات المذكورة لتنعيم الشعر. وأهم هذه الطرق نشا الكيراتين الذي ينعم الشعر من أول استخدام فِيْ دقائق، وهذه هِيْ الطريقة المذكورة فِيْ المقال للتخلص من الشعر الخشن.