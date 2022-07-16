كيراتين بانثينول لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد فِيْ نصف ساعة لن تصدقي فرد وتنعيم وإطالة

تمليس الكيراتين بالبانثينول للشعر الكثيف والمجعد فِيْ غضون ساعتين معظم الأطفال يعانون من التنمر بسبب الشعر الكثيف والمجعد ولا يمكنهم مواجهة أصدقائهم إطلاقاً ويريدون ارتداء الحجاب بسبب الشعر الكثيف بالرغم من صغر سنه، ومن أسباب جعل الشعر خشن عوامل وراثية لا يستطيع الإنسان التدخل فِيْها والتحكَمْ فِيْها، هُو استخدام الأجهزة الكاوية والكهربائية فِيْ فرد الشعر أو الصبغات الكيماوية للألوان التي تتلف الشعر مع المزيد من ضرر، مع العلم أن هذه المشكلة لا تؤثر فقط على الفتيات والأولاد بل أيضًا على الصغار والكبار سواء البنات أو الأولاد، وكريم البانثينول الجميل والرائع مناسب لجميع الأعمار والجميع بمختلف أنواع الشعر وتنوعه، كلهم ما عليك سوى المضي قدمًا وقراءة بقية الفقرات التالية، ابق معنا وتابعنا.

مكونات كريم البانثينول للشعر المجعد

كريم البانثينول من أفضل أنواع الكريمات التي لها نتيجة لا مثيل لها فِيْ فرد الشعر المجعد. كَمْا أنه يساعد على تغذية الشعر وعلاج العديد من المشاكل بما فِيْ ذلك التساقط المستمر وجفاف الشعر وتقصف الشعر. مهما كانت مشكلتك ستجدها معنا. اعثر على الحَلْ، مع العلم أن هذه الوصفة من أرخص الوصفات التي نراها لفرد الشعر، والأكثر من ذلك، مع أقل من شهر من تطبيق هذه الوصفة، ستلاحظ الفرق الهائل فِيْ شعرك، وسوف تنصح بها الجميع. أصدقائك، والمكونات تتلخص فِيْ

علبة كريم بانثينول.

ثلاث ملاعق كبيرة من الجلسرين.

شامبو.

خطوات تحضير الوصفة واستخدامها

لا توجد وصفة تكون مكوناتها بسيطة مثل هذه الوصفة، وعندما نعلمك خطوات التحضير، ستخبر نفسك بما سيحدث إذا كنت تعرف هذه الوصفة من قبل، والخطوات ملخصة فِيْ

نضع كريم البانثينول مع الجلسرين.

قلّب حتى تصبح المكونات واحدة ومتجانسة.

يجب غسل الشعر بالشامبو حتى ينظف.

يجب وضع الكريم على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

يجب تركه على الشعر لمدة ساعة ونصف.

بعد مرور بعض الوقت، يجب غسل الشعر جيدًا.

يجب تكرار هذه الوصفة مرة واحدة فِيْ الشهر على الأقل.

يجب ملاحظة الفرق أولاً.

كَمْا ذكرنا فِيْ المقال، يمكن فرد الشعر الكثيف والمجعد من أول استخدام بالمنزل عن طريق تطبيق كيراتين البانثينول الذي يعمل على جعل الشعر ناعماً وحريرياً من أول استخدام ويفرد الشعر، لذلك يمكن استخدام هذه الطريقة، وهِيْ وضع كريم البانثينول على الشعر لمدة ساعة ثم غسل الشعر وتركه ناعم كالحرير ويمكن استخدام هذه الطريقة والوصفات لجعل الشعر ناعما.