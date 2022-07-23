كيراتين صاروخي فعال للشعر الخشن ضعيه 10 دقائق على الشعر هِيْخلى شعرك خيوط حرير

أقوى كيراتين طبيعي للشعر الكثيف تبحث الكثير من الفتيات عن كيفِيْة عمل فرد الشعر بالكيراتين الطبيعي فِيْ المنزل، لأن عمليات فرد الشعر عمليات خطيرة جدًا على صحة الشعر، وهناك بعض العمليات التي تساهم فِيْ استعادة الشعر، وهِيْ صحية للشعر، لكنها تتميز بتكلفتها العالية، والتي لا تستطيع جميع الفتيات تحملها، ولهذا نقدم لهذه الفئة بالذات مقالتنا حيث يمكنك عمل أفضل الوصفات التي تساهم فِيْ استعادة الشعر فِيْ المنزل بمكونات بسيطة ورخيصة تمامًا .

كيفِيْة صنع أقوى تمليس بالكيراتين الطبيعي للشعر

ومن أشهر الوصفات التي تم تقديمها لتنعيم الشعر والتي يمكنك تحضيرها فِيْ المنزل كل ما يلي –

وصفة لفرد الشعر ببذور الكتان

المكونات المطلوبة –

كوب كبير من بذور الكتان.

ماء دافئ

وعاء معدني

جل الصبار.

كبسولة فِيْتامين هـ.

زيت اللافندر الأساسي.

خطوات وطريقة استخدام بذور الكتان للشعر –

أول شيء هُو وضع الماء مع بذور الكتان فِيْ وعاء معدني ووضعها على النار حتى تصل إلى درجة الغليان.

ثم خففِيْ الحرارة ثم ارفعي المزيج عن النار حتى يصبح سميكًا وسميكًا بعض الشيء.

نترك المزيج يبرد، ثم نرشح البذور من الماء، نضيف باقي المكونات ونخلط جيداً.

ابدئي فِيْ وضع الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف بالتساوي حتى يصبح متجانسًا فِيْ النعومة.

اتركيه على شعرك حوالي ثلاث ساعات ثم اشطفِيْه، وتحتاجين لتكرار ذلك مرة أو مرتين فِيْ الأسبوع.

وصفة الأرز لفرد الشعر الكثيف

المكونات المطلوبة –

شامبو مناسب لنوع شعرك.

أربعون نقطة من بروتين الأرز.

زيت اللافندر الأساسي.

ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

خطوات وطريقة تحضير قناع شعر الأرز –

اخلطي جميع المكونات حتى تصبح خليطًا متجانسًا وسلسًا ومتماسكًا تمامًا.

ثم اشطفِيْ شعرك جيدًا ودلكي فروة رأسك بيديك بحركات لطيفة لمدة دقيقتين تقريبًا.

انشر الخليط على شعرك وركز على فروة الرأس، اتركه لمدة ساعتين على الأقل، وقم بتغطيته بغطاء بلاستيكي.

اشطفِيْ شعرك وتأكدي من تكرار هذه الوصفة مرتين فِيْ الأسبوع.

نصائح للعناية بالشعر الكثيف

هناك مجموعة من النصائح التي يمكنك من خلالها العناية بالشعر الخشن أو الجاف، وتتلخص فِيْ النقاط التالية

حافظي على ترطيب الشعر

لا شك أن الشعر الكثيف يفتقر إلى الترطيب اللازم، وقد يكون ذلك بسبب قلة إفراز الزيوت الطبيعية التي تفرزها فروة الرأس، لذلك من الضروري الاستمرار فِيْ ترطيب الشعر من خلال استخدام زيوت كافِيْة، وخاصة زيوت فروة الرأس. جوزة الهند. كريمات أو أمصال.

التقليل من استخدام مجفف الشعر أو مكواة “بيبي ليس”

يؤدي تعريض الشعر للحرارة إلى فقدان الكثير من الرطوبة.

قص أطراف الشعر باستمرار.

يساعد ذلك على إنهاء النهايات المتقصفة، لذلك يجب إزالة الأطراف فِيْ فترة تتراوح من 7 إلى 8 أسابيع.