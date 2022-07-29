كيراتين طبيعي بالخميرة وزيت الزيتون لفرد الشعر الخشن والمجعد سيجعل شعرك ناعم وحرير خلال ساعتين 

يتسبب الشعر الخشن فِيْ مواجهة جميع الفتيات والنساء لمشكلة كبيرة عند تمشيطه، حيث يتشابك ويحتاج إلى مرطبات تساعد فِيْ زيادة نعومته، ويظهر الشعر الخشن نتيجة عدم الاهتمام بالنظافة والتصفِيْف. بسبب الاستخدام المتكرر للشامبو أو الصبغات الكيماوية الضارة حيث قد تكون وراثية لذلك يمكن التخلص من هذا الشعر باستخدام الخميرة لأنها من الفطريات التي تساهم فِيْ تلف الشعر. يُستخدم لصنع كيراتين الشعر الطبيعي الفردي، لذلك سنراجع كيفِيْة فرد الشعر باستخدام الخميرة والمكونات البسيطة.

الكيراتين الطبيعي مع الخميرة وزيت الزيتون

تعتبر الخميرة من أشهر المكونات فِيْ كل مطبخ، فهِيْ تستخدم فِيْ تحضير الحَلْويات الشرقية الشهِيْرة، كَمْا تستخدم لتطهِيْر بشرة الجسم وتفتيح لونها واستعادة جمالها الطبيعي، بالإضافة إلى هذا كنز البيت يستخدم لفرد الشعر بسرعة للتخلص من الخشونة والتجعد، المكونات الموجودة فِيْ وصفة فرد الشعر هِيْ الخميرة التي توفر المكونات التالية.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من الخميرة.

2 ملاعق كبيرة من الحَلْيب الدافئ.

طريقة تحضير الكيراتين الطبيعي بالخميرة وزيت الزيتون

تحتوي الخميرة على فِيْتامينات مهمة تساعد على تغذية بصيلات الشعر، فهِيْ تساعد على تنظيف بشرة الرأس بالإضافة إلى تغذية البصيلات لزيادة نمو الشعر والقضاء على خشونة وتجاعيد الشعر المزعج، وهِيْ من وصفات للاستخدامات المتعددة الشخصية والمنزلية، لذلك ترغب الأمهات فِيْ توفِيْرها بشكل دائم فِيْ المطبخ، حيث لا يمكن طهِيْ الحَلْويات بدونها، كَمْا أنها تساهم فِيْ علاج بعض أمراض الجهاز الهضمي، ويمكن فرد الشعر باستخدام الخميرة واتبع ما يلي.