كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد لن تصدقي النتيجة من أول إستعمال 

إن تنعيم الشعر بالكيراتين الطبيعي وفرده له طرق مختلفة، وكلها طرق طبيعية مثالية يمكن لكل فتاة الاعتماد عليها. تعمل على تحسين نعومة الشعر والقضاء على التجاعيد التي تظهر فِيْ خصلات الشعر ويمكن أن تعطيه مظهرًا لا تفضله الكثير من الفتيات، ومن خلال الفقرات التالية نشرح أفضل الطرق لتنعيم الشعر الخشن باستخدام المركبات التي هِيْ كلها طبيعي ومختلف ومناسب للتطبيق على أنواع مختلفة من الشعر.

الكيراتين الطبيعي لتنعيم الشعر وفرده

يعد فرد الشعر الكثيف بالنشا من الوصفات الممتازة التي تعمل على فرد وتنعيم الشعر بشكل ملحوظ، والمكونات كالتالي

المكونات

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة كبيرة من الزبادي

قليلا من الفازلين.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقتان كبيرتان من الماء الدافئ.

كيف تستعد

يذوب الفازلين جيدًا لأنه يسهل مزجه مع باقي المكونات.

يجب استخدام الزبادي مع التحريك المستمر.

يضاف النشا وزيت الزيتون تدريجياً.

بعد الانتهاء من خلط المكونات بالكامل، تصبح

الوصفة جاهزة للتطبيق على الشعر.

يتم التطبيق مباشرة بعد تحضير المكونات.

يفضل استخدام الخليط مرتين فِيْ الأسبوع.

وصفة العسل وزيت الخروع لفرد الشعر الكثيف

يتم اتباع مكونات الخليط من خلال ما يلي

ملعقة عسل بيض.

ملعقة كبيرة زيت الخروع.

القليل من زيت السمسم.

ملعقة طحين

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

كيف تستعد