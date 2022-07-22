كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر هِيْحول شعرك الخشن المجعد لخيوط حرير خلال ساعتين 

الكيراتين الطبيعي لفرد الشعر وتنعيمه، والشعر المجعد وغير الممدد يحتاج إلى أدوات تساعد فِيْ تصويبه، ويحتاج أيضًا إلى الكيراتين أو البروتين لإزالة الخشونة، حيث تلجأ كل فتاة إلى استخدام الأداة التي تناسبها بشكل أفضل، ولكن كل هذه الأدوات تلحق الضرر بالشعر ولا تساعد فِيْ تمليسها لفترة طويلة، بل تزيد من تلفها فِيْ وقت قصير، وهذه الأدوات غالية الثمن وتتطلب مبالغ كبيرة من المال، لذلك سنوضح لك كيفِيْة صنع الكيراتين الطبيعي للشعر الجاف والمجعد بسهُولة. وبدون تكلفة.

الكيراتين الطبيعي لتنعيم الشعر وفرده

هناك طرق عديدة لعمل وصفات تساعد على فرد الشعر ولكن هناك وصفات طبيعية سريعة المفعول تبحث عنها كل الفتيات حيث يرغبن فِيْ التخلص من الشعر الخشن وجعل الشعر مفرود ولامعًا ومميزًا ومكونات طبيعية الكيراتين لتحضير ما يلي.

المكونات

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

2 ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

طريقة تحضير الكيراتين الطبيعي لتنعيم وتنعيم الشعر

أفضل علاج للشعر المجعد والخشن والجاف هُو الكيراتين لأنه يدوم لفترة طويلة ويسهل على الفتاة تمشيط الشعر ولكن ليس الكيراتين الصناعي بل الكيراتين الطبيعي الذي يحتوي على خليط من الزيوت التي تخترق بصيلات الشعر يساعد على زيادة نموها وكثافتها وتمليسها بسهُولة، كَمْا أن هذا الخليط غير ضار بالشعر ولكنه يزيد من لمعانه ونعومته، وطريقة عمل الكيراتين للشعر باتباع الخطوات التالية.

الخطوة الأولى هِيْ تبليل الشعر بالماء وغسله وتجفِيْفه وتصفِيْفه.

ثم اخلطي زيت الزيتون وزيت الخروع وزيت الصبار وزيت جوز الهند فِيْ وعاء.

وزعي خليط الزيوت على الشعر حتى الأطراف وفِيْ كل مكان.

اتركي خليط الزيوت على الشعر لمدة ساعة تغطي الشعر.

بعد ذلك يتم إزالة غطاء الرأس وغسل الشعر بالماء.

يجب استخدام خليط الزيت ثلاث مرات فِيْ الأسبوع.

فوائد الزيوت الطبيعية لفرد الشعر