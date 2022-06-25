كيراتين قنبله للشعر الخشن اشتريه من الصيدليه وضعيه على شعرك والنتيجة غير متوقعه نعومه وترطيب ولمعان

مضخة الكيراتين للشعر الخشن قم بشرائه من الصيدلية تعرف على كيفِيْة تحضير والحصول على أقوى كريم طبيعي لفرد الشعر، ومن الوصفات التي يمكن أن تعطيك النتيجة المرجوة هِيْ الوصفات الطبيعية التي تحضرينها بنفسك فِيْ المنزل بمكونات طبيعية، و وما يميز الوصفات الطبيعية أيضًا أنها رخيصة الثمن، وهِيْ رخيصة، بينما يمكن تحضيرها وبيعها بأسعار مرتفعة، وسنشرح فِيْ السطور التالية أبرز الوصفات الطبيعية التي تعمل على فرد وتنعيم الشعر.

كيفِيْة صنع كريم طبيعي لفرد الشعر

وصفة النشا لتنعيم الشعر.

مكونات الوصفة –

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

ملعقة عسل نحَلْ أبيض.

نصف ملعقة زيت زيتون.

أربع ملاعق صغيرة من دقيق الشوفان.

خطوات تحضير الكريم –

خذ وعاءًا مناسبًا ونظيفًا وجافًا ومعقمًا واسكب جميع المكونات فِيْه وحركه جيدًا حتى يتبقى خليط متجانس.

بعد ذلك اغسلي شعرك وقسميه إلى أجزاء وضعي الكريم على كل جزء بالتساوي ودلكي فروة رأسك جيداً ثم قومي بتمشيط شعرك.

غطّي شعرك بغطاء بلاستيكي للحفاظ على المزيج دافئًا فِيْ شعرك، اتركيه لمدة ساعة على الأقل، ثم اشطفِيْ شعرك جيدًا.

يجب تنظيف شعرك جيدًا من الكريم ويمكنك تجربته مرتين فِيْ الأسبوع للحصول على النتيجة التي تريدها.

وصفة البانثينول لفرد الشعر المجعد

مكونات الوصفة –

كريم البانثينول الطبي.

الجلسرين وزيت الجوجوبا.

ذابت زبدة الشيا.

ملعقة كبيرة من زيت الأرغان والأفوكادو والخزامى.

طريقة وخطوات تحضير الكريم –