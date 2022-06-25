كيروش يحسم موقفه النهائي من العودة لتدريب منتخب مصر

كشف البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق للمنتخب المصري، عن موقفه النهائي من العودة لإدارة المنتخب المصري في الفترة المقبلة، خلفًا لإيهاب جلال، الذي غادر بعد 3 مباريات مع الفراعنة.

وأوضح كيروش في تصريحات صحفية أن اتحاد الكرة لم يحول أتعابه حتى الآن، مشيرًا إلى أن هذا ليس صحيحًا، وأن الاتحاد المصري يستخدم نفوذه في الإساءة وعدم احترام كافة الاتفاقات والوفاء بالعقود.

وشدد على أنهم “يكذبون على الصحافة والجماهير”.

ماذا عن تدريب مصر مرة أخرى فأجاب “هل يمكنك العمل مع أشخاص لهم وجهان وسكاكين في كتفك”

وقال عند عودته إلى مصر في المستقبل “قد أعود في المستقبل لأنني أحب الشعب المصري ولكن مع أشخاص آخرين محترفين في التعامل”.

فتح البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق للمنتخب المصري، النار على وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم.

وكشف كيروش للصحافيين نص رسالة بعثها لوليد العطار بخصوص اقتطاع 25 ألف دولار من مستحقاته.

سيد وليد

لا أعتقد أنك نفس الشخص الذي دعاني لتناول العشاء في منزله.

يا له من عار يا سيدي

كيف تجرؤ على معاملتي بمثل هذه السوء وبهذا القرار الأحادي الجانب بعد لقائنا الأخير

أنت تتعامل مع وجهين، واحد أمامنا والآخر خلفنا بعد رحيلنا.

أنت تعلم أن رئيس الاتحاد يعلم أنه لا علاقة لي بهذه العقوبة.

لدينا شهود اللواء حلمي مشهور سائق السيارة والسيد اسماعيل اسماعيل.

ويمكن للفريق بأكمله أن يشهد بأن المؤتمر ضاع بسبب خطأ الاتحاد الأفريقي والجهات الأمنية.

كيف يمكنك أن تكون غير أخلاقي وتسيء إلي بخصم هذا المبلغ مني

يا له من عار يا سيد وليد

أنا لا أستحق هذه المعاملة من الإتحاد المصري لكرة القدم وأعدك بأنني سأقاوم هذه الإساءات وهذا القرار المخادع.

كارلوس كيروز.