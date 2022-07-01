كيروش يرد.. هل يتدخل لإبعاد المدربين عن منتخب مصر

وأوضح البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق للمنتخب المصري، أنه تدخل لإفساد مفاوضات اتحاد الكرة مع المدربين المحتملين للفراعنة.

وأكد كيروش أن هذه الأنباء خاطئة، فهي تأتي من بعض الأشخاص الذين سرب إليهم الاتحاد المصري لكرة القدم الخبر، لكنها أخبار كاذبة.

من جهة أخرى، رفض كارلوس كيروش التعليق على خبر عرض لقيادة المنتخب العراقي في الفترة المقبلة.

ووردت أن كيروش كان يتواصل مع المدربين المرشحين لقيادة المنتخب المصري، ونصحهم بعدم قبول المهمة، بسبب خلافاتهم مع اتحاد الكرة.

وكان اتحاد الكرة قد قرر في وقت سابق إقالة إيهاب جلال من منصب المدير الفني للمنتخب المصري، بعد أن لعب 3 مباريات مع الفراعنة.