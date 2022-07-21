كيروش يعتذر عن عدم حضور حفل جوائز كاف.. تعرف على السبب

اعتذر كارلوس كيروش، المدير الفني السابق للمنتخب المصري، عن عدم حضور حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الخميس.

موعد حفل جوائز CAF للأفضل عام 2022

تقام جوائز أفضل ما في إفريقيا لعام 2022 مساء الخميس، الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة، في المغرب.

ويتنافس كيروش مع الثنائي الذي شكله عليو سيسي مدرب السنغال الذي فاز بكأس إفريقيا للأمم هذا العام ووليد الركراكي مدرب الوداد المغربي الذي فاز بدوري أبطال إفريقيا العام الماضي.

كيروش يعتذر عن عدم حضور حفل CAF

اعتذر كيروش عن عدم حضور حفل توزيع جوائز أفضل أفريقي لهذا العام، برسالة نشرها على حسابه على تويتر.

وكتب كيروش على حسابه على تويتر “شكراً جزيلاً لجميع اللاعبين والموظفين ومجتمع كرة القدم المصري بأكمله. لقد كان شرفًا عظيمًا أن أترشح لجائزة CAF لأفضل مدرب في عام 2022 “.

“كان هذا ممكنًا بفضل دعمك والتزامك. لكن للأسف، بسبب تفشي فيروس كورونا في عائلتي، لن أتمكن من حضور حفل توزيع الجوائز اليوم في الرباط “.

واختتم “شكراً جزيلاً لكم على الدعوة وتهنئتي لجميع المرشحين والمشاركين في هذا الحفل المرموق الذي يحتفل بكرة القدم الأفريقية العظيمة. اراك قريبا”.

ماذا فعل كيروش بالمنتخب المصري

وقاد كيروش مصر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية والمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم، لكنه خسر أمام السنغال في المرتين واحتل المركز الرابع في كأس العرب في قطر.

غادر كيروش المنتخب المصري منذ أشهر قليلة، وتولى إيهاب جلال تدريب الفراعنة مكانه، قبل أن يقيل هو الآخر وتعيين البرتغالي روي فيتوريا مدربًا للفريق.