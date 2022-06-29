كيروش يُعرقل اتفاق اتحاد الكرة مع مدرب منتخب مصر الجديد

أطلق الإعلامي أحمد حسام ميدو مفاجأة بشأن تدخل البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق للمنتخب المصري، لعرقلة الاتفاق مع المدرب الجديد.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية “هناك عراقيل في المفاوضات بين اتحاد الكرة وباولو سوزا”.

وقال إنه تحدث مع أحد كبار وكلاء البرتغال حول مفاوضات الفريق مع سوزا.

وتابع “باولو سوزا طلب أشياء مستحيلة لاتحاد الكرة، لكن اللاعب البرتغالي العظيم الذي رفض الكشف عن اسمه أكد لي أن كارلوس كيروش حذر باولو سوزا”.

وأوضح أن كيروش حذر سوزا من تولي تدريب الفريق بحضور نصيحة جمال علام.

وتابع “باولو سوزا كان مساعدا لكارلوس كيروش مع المنتخب البرتغالي، ومن الطبيعي أن يتشاور معه باولو سوزا”.

وأكد أن نصيحة كيروش له كانت عدم تولي المهمة الفنية للمنتخب المصري، وأن مجلس اتحاد الكرة لم يكن صادقًا معه.

وختم “كيروش هو مثال باولو سوزا، وكان من الطبيعي الاستماع إلى نصيحته”.