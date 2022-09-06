“كيزاد” تستضيف أول منشأة لتجميع السيارات الكهربائية فِيْ أبوظبي

فِيْ طريقها إلَّى مستقبل نظيف، ستشهد أبوظبي إنشاء منشأة لتجميع المركبات الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد على خيارات النقل المستدامة.

كشفت شركة كيزاد، التابعة لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة فِيْ مجموعة موانئ أبوظبي، عَنّْ المشروع، المتوقع أن يساهم فِيْ تحقيق الأهداف المناخية فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال الإعلان عَنّْ توقيع اتفاقية إيجار مع NWTN.

تم التوقيع على الاتفاقية خلال فعالية نظمت فِيْ كيزاد، والتي شهدت تقديم مجموعة واسعة من السيارات الكهربائية التي تنتجها NWTN، حيث تعد هذه المنشأة الأولى من نوعها لتجميع السيارات الكهربائية فِيْ إمارة أبوظبي. بموجب الاتفاقية، ستشغل NWTN منطقة مخصصة لتصنيع المركبات واختبارها والخدمات اللوجستية ذات الصلة، موزعة على مساحة 25000 متر مربع طورتها كيزاد، بطاقة إنتاجية سنوية من 5 إلَّى 10 آلاف مركبة كهربائية يتم تجميعها سنويًا وفقًا لـ نظام تجميع قطع غيار مفكك بالكامل للسيارات الكهربائية. ستشهد المرحلة الثانية من المشروع زيادة الطاقة الإنتاجية إلَّى 50،000 سنويًا.

يأتي الإعلان عَنّْ المنشأة فِيْ أعقاب التحديثات الأخيرة الصادرة عَنّْ دائرة الطاقة – أبوظبي والتي تهدف إلَّى تسريع تطوير البنية التحتية للمركبات الكهربائية كجزء من استراتيجية أبوظبي للمركبات منخفضة الانبعاثات. يتماشى المرفق الجديد مع المبادرة الإستراتيجية الإماراتية للحياد المناخي 2050، حيث يساهم فِيْ تطوير الخبرة الصناعية وزيادة توافر المركبات منخفضة الانبعاثات فِيْ الدولة.

يقع المقر الرئيسي لشركة NWTN، وهِيْ شركة لتكنولوجيا التنقل الأخضر تأسست فِيْ عام 2016، فِيْ الإمارات العربية المتحدة، وتهدف إلَّى توفِيْر مركبات نقل ركاب ذكية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوفر تجارب شخصية لمستخدميها.

أكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفِيْذي لمجموعة موانئ أبوظبي، التزام المجموعة بتعزيز التصنيع المستدام، مشيرًا إلَّى أن هذه الشراكة الاستراتيجية الرئيسية فِيْ كيزاد تساهم فِيْ دعم رؤية قيادتنا الرشيدة الهادفة إلَّى تعزيز التنافسية الصناعية وحماية البيئة. البيئة فِيْ نفس الوقت.

وقال “إن جذب مصنعي السيارات الكهربائية إلَّى إمارة أبوظبي يلعب دورًا حيويًا فِيْ تمكين الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ويتماشى مع استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تم الإعلان عَنّْها مؤخرًا. ويسرنا أن نرحب بشركة NWTN فِيْ النظام البيئي للأعمال لمجموعة موانئ أبوظبي، والذي يوفر كل ما هُو ضروري لها للمساهمة فِيْ توفِيْر بيئة نظيفة للمجتمعات الحالية والأجيال القادمة “.

قال آلان وو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفِيْذي لشركة NWTN “تعد شراكة NWTN مع شركة Kizad التابعة لمجموعة أبو ظبي للموانئ حجر الزاوية فِيْ إستراتيجية النمو العالمية لدينا لأنها تمكننا من تقديم خدمات عالية الكفاءة. لمجموعة أكبر من التجار فِيْ أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا.

وأضاف “الموقع الاستراتيجي والروابط المباشرة مع الأسواق الإقليمية والعالمية، فضلاً عَنّْ قربها من البنية التحتية الصناعية ذات المستوى العالمي فِيْ كيزاد، من العوامل الرئيسية التي تسمح لشركة NWTN بتحسين عملياتها على المدى الطويل وتعزيز قدراتها التصديرية. نشارك معرفتنا الواسعة بتقنيات التنقل مع واحدة من أذكى المدن حول العالم “.

من خلال منشأتها فِيْ كيزاد، ستستفِيْد NWTN من قرب النظام البيئي التجاري الشامل لمجموعة موانئ أبوظبي، والذي يتضمن المشاريع الحالية والمستقبلية المخصصة لهذا القطاع مثل أول منشأة إنتاج لبطاريات الليثيوم لشركة Lipidico، والمركز الإقليمي للسيارات – أبوظبي أبو ظبي. ميناء خليفة الذاتي.