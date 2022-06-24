كيفية إزالة البقع الداكنة من الوجه – من النمش، البقع العمرية إلى الندوب، أشياء كثيرة يمكن أن تجعل بشرتك تبدو غير متساوية. على الرغم من أن الجلد غير المتساوي غير ضار، قد يرغب بعض الأشخاص في تجربة العديد من منتجات تفتيح البشرة.

على الرغم من وجود العديد من منتجات وحلول تفتيح البشرة في السوق، إلا أنها ليست جميعها متساوية ويمكن أن يكون بعضها خطيرًا. يمكن أن تساعدك معرفة ما الذي تبحث عنه في اختيار خيار آمن إذا وجدت نفسك مرتبكًا أكثر.

يمكن أن يحدث فرط التصبغ، أو “البقع الداكنة”، بسبب ندبات حب الشباب، أو التعرض المفرط للشمس، أو التغيرات الهرمونية، وفقًا لما ذكره ديفيد إي بانك، دكتوراه في الطب، من مستشفى نيويورك. يقول “هناك مجموعة متنوعة من الكريمات والأمصال التي يمكن للمريض استخدامها للمساعدة في تفتيح وتفتيح وتقليل المناطق الداكنة بمرور الوقت”.

الكريمات والهيدروكينون

قد يكون المحلول الموضعي الذي يحتوي على الهيدروكينون هو الحل الأكثر شيوعًا لتفتيح البشرة.

خفضت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تركيز هذا المكون النشط إلى 2٪ في المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية و3-4٪ في منتجات الوصفات الطبية. إنه المكون الوحيد الذي تصنفه إدارة الغذاء والدواء كعامل تبيض.

على الرغم من اعتباره آمنًا للاستخدام في مستحضرات التجميل، إلا أن تركيز الهيدروكينون محدود لأنه يشكل مخاطر أكبر عند التركيزات الأعلى. في الواقع، في جنوب إفريقيا، ليس من القانوني استخدام أي منها. كما تم تصنيفها على أنها “من المتوقع أن تكون سامة أو ضارة” في كندا.

تقول مجموعة العمل البيئية إن هناك أدلة قوية على أن المكون “سام للبشر” بالإضافة إلى مسببات الحساسية. هناك أيضًا مخاوف من أن هذا المكون قد يسبب السرطان، لكن الأبحاث الحالية حول هذا الأمر محدودة.

من المستحسن أن يستخدم الناس المنتجات التي تحتوي على الهيدروكينون فقط على المدى القصير، إذا كان ذلك متاحًا. إذا كنت تعاني من تهيج أو سواد غير عادي للجلد أو أي آثار جانبية أخرى، فتوقف عن الاستخدام على الفور.

حلول الريتينويد

تعتبر منتجات مثل Retin-A و Renova حلاً بديلاً. تحتوي على مكونات مثل حمض ألفا هيدروكسي وحمض الريتينويك، والتي تعمل على زيادة معدل دوران الخلايا وتسريع عملية التقشير وتعزيز نمو الجلد الصحي.

يمكن أن تكون هذه المكونات شديدة الجفاف وتجعل البشرة أكثر حساسية للشمس. إذا اخترت هذه الحلول، فاعلم أنها قد تستغرق بضعة أشهر لتعمل. تأكد من ارتداء واقي من الشمس كل يوم.

كيفية التخلص من البقع الداكنة على الوجه علاج وتقشير بالليزر

العلاج بالليزر هو الخيار الأكثر توغلًا لتفتيح البقع الداكنة. يعمل عن طريق استهداف البقع الداكنة بطاقة ضوئية مركزة، ويزيل طبقة تلو طبقة. أنت تحرقين بشكل أساسي الطبقات الداكنة من الجلد.

هناك عدة أنواع من العلاج بالليزر. هذا الحل يعمل بشكل أسرع من المنتجات الموضعية. ولكن، لا داعي للقول، هناك مخاطر قد تواجهك في تفتيح البشرة بالليزر

كدمات،

تورم،

احمرار،

ضيق،

جراح،

عدوى،

تغيرات في نسيج الجلد.

تعمل منتجات التقشير والتقشير على تقشير خلايا الجلد الميتة أو الطبقة العليا من الجلد. تكشف إزالة هذه الطبقة عن بشرة صحية وأكثر تجانسًا تحتها. لكنها تنطوي أيضًا على مخاطر، مثل تهيج الجلد.

كيفية إزالة البقع الداكنة من الوجه حلول طبيعية

يمكنك العثور على المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تدعي قدرتها على تفتيح البشرة وتصحيحها باستخدام مكونات طبيعية. وفقًا للدكتور بانك، فإن المركبات الشائعة في هذه المنتجات تشمل

فيتامين ج،

Azelaic حامضي،

مستخلص الرمان

بيتا كاروتين،

عرق السوس

على الرغم من أن هذه المخاطر أقل من الخيارات المذكورة أعلاه، إلا أن جلدك يمكن أن يكون لديه حساسية أو رد فعل تحسسي تجاه أي شيء تقريبًا، بما في ذلك المنتجات “الطبيعية”.

منع البقع الداكنة

بالنسبة لمعظم الناس، تكون تأثيرات منتجات تفتيح البشرة ضئيلة مقارنة بالمخاطر. عادة ما يكون تجنب تلف الجلد في المقام الأول هو أفضل مسار للعمل. الحرص على حماية بشرتك حتى بعد ظهور البثور سيمنعها من التفاقم.

يقول الدكتور بانك “الحماية الشديدة من أشعة الشمس هي العامل الأكبر في تلاشي البقع الداكنة”. “يعد استخدام المنتجات التي تحتوي على مكونات مانعة للتسرب مثل أكسيد الزنك وثاني أكسيد التيتانيوم أمرًا ضروريًا، وإلا فقد تظهر البقع مرة أخرى حتى بعد الإزالة.”

من المرجح أن توجهك زيارة طبيب الأمراض الجلدية نحو الخيارات ذات المظهر الأفضل وأقل المخاطر.