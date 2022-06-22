كيفية إسقاط المركبات القديمة بدون دفع رسوم 1443 عبر بوابة أبشر والمستندات المطلوبة والشروط

إسقاط المركبات القديمة دون دفع رسوم من خلال بوابة أبشر. وأوضحت الهيئة العامة للمرور أنه يسمح للمواطنين بإسقاط المركبات القديمة خلال عام حتى يتمكنوا من قيادة المركبة في شوارع المملكة.

كيفية إسقاط المركبات القديمة بدون دفع رسوم من خلال بوابة أبشر

من خلال بوابة أبشر الإلكترونية ، يمكنك التقدم للحصول على موعد لتسليم المركبات القديمة دون دفع رسوم. الطريقة هي:

أولا ، قم بتسجيل الدخول إلى بوابة أبشر.

ثم اضغط على أيقونة أبشر للأفراد.

ثم قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

ثم أدخل رمز التحقق الذي يظهر أمامك.

ثم بالضغط على المزيد ، اختر خدمة المواعيد.

بعد ذلك ، انقر فوق الرمز لحجز موعد جديد.

ثم انقر فوق علامة الاختيار الموجودة بجانب رمز استرداد السيارة.

حدد المقاطعة التي تقيم فيها.

ثم حدد أقرب فرع مرور.

ثم حدد الوقت المناسب لك.

وافق على جميع الشروط والأحكام المذكورة.

ثم عليك أن تذهب إلى سلطة المرور في الوقت المحدد.

شروط إسقاط المركبات القديمة بدون دفع رسوم

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها حتى يتم إسقاط المركبة. الشروط هي:

دفع كافة المخالفات المرورية المسجلة باسم المركبة.

استمارة تسجيل السيارة مطلوبة لتكون سارية المفعول.

تقديم إثبات بيع السيارة.

أحضر لوحة الترخيص.

إحضار وثيقة تسجيل المركبة للمالك.

إرفاق ما يثبت بيع السيارة من خلال ورش تصليح السيارات.

المستندات المطلوبة لإسقاط المركبات القديمة

قدّم استمارة طلب الزجاج الأمامي للسيارة واملأ البيانات.

إرفاق ما يثبت عدم وجود مخالفات مرورية باسم المركبة.

إحضار نموذج تسجيل السيارة.

إحضار صورة من الهوية الوطنية.

أحضر ملفًا لحفظ الأوراق.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية للمركبات القديمة 1443

للتمكن من إنزال المركبات ، يجب سداد جميع المخالفات المرورية المسجلة على المركبات القديمة. يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية للمركبة القديمة باتباع الخطوات التالية:

أولاً ، قم بتسجيل الدخول إلى بوابة أبشر.

ثم قم بتسجيل الدخول إلى أبشر للأفراد.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

من القائمة الرئيسية اضغط على المخالفات المرورية.

ثم أدخل رقم لوحة الترخيص.

ثم الضغط على استفسار سيظهر أمامك على الفور جميع المخالفات المرورية المسجلة برقم اللوحة.

خطوات لضمان إنزال المركبات من المرور عبر أبشر

كما يمكنك التأكد من إسقاط المركبات القديمة والتالفة من إدارة المرور وذلك من خلال بوابة أبشر الإلكترونية. طريقة التأكد من إسقاط المركبات القديمة هي:

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة أبشر.

اختر أفراد أبشر ، وقم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

بعد ذلك ، من الصفحة الرئيسية ، انقر فوق الخدمات.

ستظهر مجموعة من الخدمات ، حدد المركبات.

بعد ذلك ، انقر على أيقونة تجديد رخصة القيادة.

هنا يمكنك التأكد من أن هذه السيارة ليست من بين الخيارات.

الموعد النهائي لإسقاط المركبات القديمة

كما حددت وزارة الداخلية السعودية الموعد النهائي لسحب المركبات القديمة ، على أن يكون الموعد النهائي في غضون 50 يومًا من بداية عام واحد من الإهمال التصحيحي ، والذي يبدأ من 1 مارس 2022 ، على أن يكون إسقاط المركبات القديمة. دون دفع رسوم أو غرامات.

كيفية حجز موعد لتسليم المركبات القديمة بدون رسوم

يمكنك أيضًا حجز موعد لتسليم المركبات القديمة من خلال بوابة أبشر. الطريقة هي: