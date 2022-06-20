كيفية إصدار رخصة عمل 100 ريال وأهم الشروط للحصول عليها ورسوم رخصة العمل

كيفية اصدار تصريح عمل 100 ريال أهم شروط الحصول عليها ، نتيجة الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها العالم كله ، والتي تؤثر بالطبع على المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية. أعلنت وزارة العمل والتنمية السعودية عن إصدار تصريح عمل للمقيمين داخل المملكة مقابل 100 ريال بحسب ما صدر عن مكتب العمل 1442 ، ويأتي ذلك ضمن مجموعة التسهيلات التي قدمتها المملكة العربية السعودية. العربية للمقيمين ذوي الدخل ، واليوم من خلال موقع ثقافني سنشرح كيفية إصدار تصريح عمل بقيمة 100 ريال وأهم شروط الحصول عليها.

كيفية اصدار تصريح عمل 100 ريال

أصبح إصدار تصريح عمل للمقيمين والوافدين داخل المملكة العربية السعودية أمرًا يسيرًا للغاية ، حيث أصبح من الممكن إصدار تصريح عمل عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، وفقًا للخطة التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. العمل ، وقد تم تطوير هذه الخطة من أجل السعي لتنظيم سوق العمل داخل المملكة العربية السعودية ، ويتم ذلك من خلال تنظيم قوانين وأنظمة العمل والتوظيف في المملكة. تعرف أيضًا على تنظيم إعانة البحث عن عمل

يمكنك إصدار تصريح عمل من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العمل ، من خلال الخطوات التالية:

أولا عليك أن تذهب إلى موقع الموارد التنمية البشرية والاجتماعية.

ثم يجب عليك الضغط على اختيار الخدمات الإلكترونية.

ثم الضغط على اختيار بوابة الخدمات الإلكترونية للعمل.

من هناك ، قم بتسجيل الدخول إلى المنشأة ، ولكي تتمكن من تسجيل الدخول ، يجب عليك تسجيل البيانات بشكل صحيح ، وهو اسم المستخدم وكلمة المرور ، ثم إدخال رمز التأكيد الذي تم إرساله إليك عبر الهاتف.

ثم اضغط على اختيار خدمات تصريح العمل.

من هناك اختر إصدار تصريح العمل.

بعد ذلك ستظهر لك بعض الخيارات ، اضغط على الخيار الصحيح سواء كان تجديد او اصدار.

ستظهر لك صفحة تحتوي على كافة البيانات الخاصة بإصدار الرخصة وكذلك الرسوم المطلوبة للترخيص والتي تساوي 100 ريال سعودي.

يجب الضغط على إرسال ، ثم طباعة الطلب ودفع الرسوم المطلوبة.

شروط اصدار تصريح عمل 100 ريال سعودي

وضعت وزارة العمل بعض الشروط التي يجب توافرها لإصدار أو تجديد تصريح العمل. ومن أهم هذه الشروط:

يجب التأكيد على أن تاريخ التأسيس صحيح.

يجب أن تكون المنشأة مشاركة في خدمة العنوان الوطني.

يجب أن تكون المنشأة في المنطقة الخضراء وما فوقها وليس في المنطقة الحمراء.

يجب ألا يتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص 6 أشهر.

ألا يكون لدى الوافد طلب نقل خدمة لمنشأة أخرى ، وينتظر مراجعة جواز السفر لإتمام عملية النقل.

أن يكون للعامل رقم إقامة وأن يكون في العمل.

تواصل مع خدمة العملاء

وفي حال كان لديك استفسار ، أو في حال وجود أي مشكلة يمكنك التواصل مع خدمة العملاء من خلال الطرق التالية:

فريق الدعم الإلكتروني عبر هذا الرابط https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/pages/contact

او عن طريق الهاتف على الارقام “19911” او “00966112006666”

او عن طريق البريد الالكتروني [email protected]

ومن خلال صندوق البريد “12484” والرمز البريدي “11157”.

قيمة رسوم تصريح العمل

قيمة الرسوم لأصحاب الأعمال 100 ريال سعودي لكل عامل وافد وذلك عن سنة عمل.

وبلغت رسوم تصاريح العمل لعام 1442 هـ بحسب ما تم الإعلان عنه 9600 ريال في السنة بما يعادل 800 ريال شهرياً ، وذلك عندما يرتفع المعدل للعمالة الوافدة.

وعند عدم زيادة القوى العاملة يتم دفع رسوم 700 ريال شهرياً أي ما يعادل 8400 ريال سنوياً. كما يمكنك التعرف على صلاحية تصريح العمل للمقيمين للاستعلام عنها وطريقة الدفع لتجديد تصريح العمل.

الفئات المعفاة من دفع رسوم تصريح العمل

كما يمكننا من خلال هذا المقال عرض الفئات التي تم إعفاؤها من دفع رسوم تصريح العمل. حيث حددت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الفئات التي لا يتوجب عليها رسوم تصريح العمل وهي كالآتي:

متزوج من سعودية

كذلك امرأة متزوجة من سعودي

ابن لأم سعودية الجنسية

رواد الأعمال المبتدئين

من الاتحاد الكردستاني أو ميانمار

كما يُعفى الفلسطينيون من الجنسية المصرية.

خطوات التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل

كما يمكن الاستعلام عن تصريح العمل إلكترونيًا وبسهولة دون الحاجة إلى مغادرة المنزل. يمكننا عرض الخطوات المطلوبة للاستعلام عن تصريح العمل كالتالي: