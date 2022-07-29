كيفية إضافة ابنائي في توكلنا 1444 ، قد تسائل الكثير من قبل المقيمين والساكنين داخل المملكة العربية السعودية حول التعرف على كيفية إضافة ابنائي في توكلنا 1444 ، وهو من أهم الامور التي تسائل المواطنين حولها داخل المملكة السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة في وزارة التعليم السعودية ، حتى يتمكنوا من تفعيل بيانات منصة مدرستي والاستفسارات حول بيانات تسجيل الدخول الخاصة بهم،تابعوا معنا .

منصة توكلنا

أطلقت المملكة العربية السعودية منصة بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، بهدف الحد من انتشار الفيروس، لأن المنصة بها العديد من الخدمات المختلفة المتعلقة بالفيروس وبعض الخدمات الأخرى، و قامت مؤسسة SDAYA بتطويره حتى يستفيد منه جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وتزويدهم بالمستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، حيث يتم تحديد الحالات المشتبه فيها واكتشافها، والبيانات المتعلقة باللقاح. سجلت من خلاله.

كيفية التسجيل في وثقتنا عبر أبشر 1444

يتم التسجيل في منصة توكلنا من خلال بوابة أبشر الإلكترونية باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

انقر على أيقونة “الأفراد”، وبعد ذلك سيتم تسجيل دخولك.

انقر فوق خيار “الخدمات” في القائمة الرئيسية.

اختر “الخدمات العامة”، والتي يتم من خلالها تحديد “تحديد رقم الهاتف المحمول لتطبيق توكلنا”.

كتابة جميع البيانات المطلوبة والتحقق من دقتها، ثم يتم إدخال رمز التأكيد في المرسل عبر رسالة نصية إلى رقم الهاتف المحمول لإتمام التسجيل بنجاح.

قم بتسجيل الدخول إلى Tawakkalna، وقم بتسجيل الدخول كمستخدم جديد مع جميع البيانات المطلوبة، وسيتم إرسال رسالة نصية تحتوي على رمز التحقق عبر الهاتف.

تحديد مكان الإقامة بدقة على الخريطة، والإجابة على جميع الأسئلة الصحية الموجودة

تحديد المعالين والمكفولين من الأسرة والعمالة المنزلية.

كيف أضيف أطفالي في ثقتنا 1444

تتيح منصة توكلنا للمواطنين والمقيمين إضافة أبنائهم إلى حساب توكلنا، للاستفادة من جميع الخدمات المتاحة بكل سهولة. تتم إضافتهم باتباع عدة خطوات بسيطة على النحو التالي

قم بتسجيل الدخول إلى منصة توكلنا ويمكن الوصول إليها مباشرة ““.

قم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم إدخال رمز التحقق المرئي في المساحة المخصصة له.

اكتب رمز التحقق الذي تم إرساله إلى رقم الهاتف المسجل في حساب أبشر.

توجه إلى لوحة التحكم واختر “حسابي”.

أدخل قائمة المكفولين، واختر اسم الابن المراد إضافته.

انقر على أيقونة “حفظ”.

الاستفسار عن بيانات منصة مدرستي من خلال ثقتنا

بعد أن أوضحنا لك كيفية إضافة أطفالي في توكلنا 1444، نشير إلى أن المنصة توفر للآباء والأطفال إمكانية الحصول على بيانات الوصول لمنصة مدرستي للدراسة عن بعد، وذلك باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول على ثقتنا.

حدد “My School Platform Data”، وستظهر قائمة تحتوي على اسم ولي الأمر ورقم الهوية وأسماء الأطفال المسجلين في حسابه.

انقر فوق خيار “إرسال كلمة المرور” الموجود تحت اسم الابن الذي ترغب في الحصول على بيانات الوصول الخاصة به، وسيتم إرسال الرمز عبر رقم هاتف ولي الأمر.

احصل على كلمة مرور الابن وانتقل إلى منصة مدرستي لتسجيل الدخول.

اختر حساب Microsoft Office، واكتب اسم المستخدم وكلمة المرور اللذين تم الحصول عليهما من خلال ثقتنا.

حمل تطبيق توكلنا الرسمي

تم إطلاق تطبيق مطور لمنصة توكلنا يمكن تحميله على جميع أجهزة الهواتف الذكية، وذلك لتسهيل عملية التسجيل والمتابعة لجميع المستخدمين. فيما يلي نذكر روابط التحميل المباشر لتطبيق توكلنا من خلال المتاجر الإلكترونية المختلفة

للتنزيل عبر App Store لأجهزة iPhone ““.

للتنزيل عبر متجر Google play للأندرويد ““.

للتنزيل عبر معرض التطبيقات لهواتف Huawei “”.

رابط إلى موقعنا الرسمي ta.sdaia.gov.sa

يمكن الدخول إلى منصة توكلنا، والاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها من خلال رابط الوصول المباشر “”، حيث يمكن الاستفسار عن الحالة الصحية، ومتابعة مستجدات فيروس كورونا، وكذلك تسجيل الأطفال والأفراد المعالين بسهولة، والحصول على بيانات التسجيل لمنصة مدرستي لمواصلة الدراسة من بعيد.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كيفية إضافة ابنائي في توكلنا 1444 ، و رابط إلى موقعنا الرسمي ta.sdaia.gov.sa ، و حمل تطبيق توكلنا الرسمي ، الاستفسار عن بيانات منصة مدرستي من خلال ثقتنا .