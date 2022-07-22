كيفية إقفال الدرجات في نظام نور 1444 ، يسعى الكثير من الأفراد المقيمين والذي يعملون كمدرسين داخل المملكة السعودية حول التعرف على كيفية إقفال الدرجات في نظام نور ، ودائماً ما يتم السؤال من قبل المعلمين الجدد داخل المملكة لحجب العلامات الخاصة بهم عن الطلاب ، أو عند غجراء عملية تعديل على العلامات ، مما يدفعهم بالبحث على طريقة الحصول على كيفية إقفال الدرجات في نظام نور 1444 ، سنشرح لكم اهم المعلومات عبر السطور التالية ، تابعوا معنا .

نظام خفيف للمعلمين

يتيح نظام نور لجميع المدارس في المملكة العربية السعودية إدخال نتائج الطلاب إلكترونيًا، بالإضافة إلى توفير العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور وأعضاء الهيئة التعليمية، ومنها خدمة التسجيل للأطفال الجدد، التسجيل خدمة لطلبة رياض الأطفال بالمدارس المجاورة بالإضافة إلى خدمات الجدول الأكاديمي. التقويم والاستعلام عن الإعانات الطلابية ورفعها.

أبرز الخدمات التي يقدمها نظام نور

تحتوي القائمة التالية على أبرز الخدمات التي يتم تقديمها عبر نظام نور الإلكتروني

الجدول الدراسي خدمة الجدول الدراسي متاحة للطلاب للتعرف على جدولهم الأسبوعي وإعداد الدروس بالطريقة المطلوبة. يمكن للمدرس أيضًا تسجيل الدخول إلى نور للاطلاع على جدول فصوله الأسبوعية بسهولة بالغة.

السلوك والحضور خدمة السلوك والحضور هي إحدى الخدمات المتاحة للمعلمين من خلال نظام نور الإلكتروني.

الاستفسار عن الإعانات يمكن للطالب تسجيل الدخول إلى حسابه الشخصي على نظام نور للاستعلام عن تفاصيل المساعدات المالية والمكافآت التي تقدمها وزارة التربية والتعليم، من خلال النقر على خيار المكافآت والإعانات في واجهة الحساب أو بالذهاب إلى صفحة التقارير.

منح سلطة مراقبة الدرجات يمنح مديرو المدارس في المملكة العربية السعودية أذونات للمعلمين في المدرسة لمراقبة الدرجات ورفعها في النظام الإلكتروني، ولا يمكن للمعلم رفع درجات دون الحصول على إذن من المدير.

تسجيل الطلاب الجدد يجب على جميع أولياء الأمور تسجيل الطلاب الجدد في المرحلة الأولى أو الصف الدراسي من خلال نظام نور الإلكتروني دون الحاجة إلى زيارة أي من مدارس التعليم العام القريبة ؛ حيث يوفر هذا النظام كافة التفاصيل المطلوبة لتسجيل الأطفال، بالإضافة إلى توفير المدارس القريبة للتسجيل فيها.

كيفية إغلاق الدرجات في نظام نور 1444

تغلق الدرجات في نظام نور لعام 1444 هـ من خلال الخطوات التالية

الذهاب إلى نظام “نور” مباشرة.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب مدير المدرسة.

انقر فوق الاختبارات من القائمة اليمنى.

النقر فوق إغلاق إدخال الدرجات.

انقر فوق إغلاق إدخال الدرجات لصفوف الجدول.

انقر فوق “موافق” من النافذة المنبثقة للتأكيد.

خطوات اعتماد درجات الفصل وطباعة الإخطارات 1444

يجب اعتماد الدرجات الفصلية لعام 1444 هـ بعد إقفال الدرجات. فيما يلي خطوات الموافقة على التقديرات وطباعة إعلامها

انتقل إلى نظام نور الإلكتروني “” مباشرة.

أدخل اسم المستخدم لحساب مدير المدرسة.

أدخل كلمة المرور ثم انقر فوق تسجيل الدخول.

انقر فوق المهارات من القائمة الرئيسية.

انقر للموافقة على تقييم الطلاب في الفصل.

حدد الفصل والقسم من القوائم المنسدلة.

اختر فصل دراسي، ثم انقر فوق بحث.

ضع علامة على الصف في الجدول.

انقر فوق حفظ، ثم انقر فوق نعم.

انتظر حتى يتم إعادة تحميل الصفحة.

انقر فوق التقارير من القائمة اليمنى.

انقر فوق تقارير الدرجات ثم اختر التقرير المطلوب.

اعرض التقرير، ثم اطبع الإشعار الخاص به.

طريقة نسخ الدرجات في نظام نور 1444

يستطيع المعلم نسخ درجات عام 1444 هـ من نظام نور كالتالي

قم بزيارة نظام نور التعليمي “” مباشرة.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المعلم.

انقر فوق الاختبارات من القائمة اليمنى.

انقر فوق خدمة إدخال الدرجة.

أدخل معلومات الفصل، ثم انقر فوق زر البحث.

انقر فوق وصف العمود للدرجات التي تريد نسخها.

انقر فوق ارتباط نسخ التقديرات من الصفحة.

حل مشكلة الدرجات غير النشطة icon 1444

يتعرض العديد من المعلمين لمشكلة عدم تفعيل أيقونة الدرجات عند محاولة مراقبة درجات الطلاب للعام 1444 هـ، وإليك بعض الخطوات التي يجب اتباعها للتحقق من سبب عدم تفعيل الأيقونة المذكورة ومعالجتها .

كيفية حل مشكلة عدم تفعيل دخول الدرجات في نظام نور 1444

يمكن حل مشكلة عدم تفعيل دخول الدرجات العلمية في نور لعام 1444 هـ باتباع الإجراءات التالية

إضافة أحداث الدرجات يجب على مدير المدرسة التحقق من إضافة أحداث الدرجات من خلال حسابه في نظام نور الإلكتروني، ويجب إضافة هذه الأحداث حتى يتمكن المعلمون من مراقبة الدرجات وإدخالها في الوقت المحدد.

منح أذونات لإدخال الدرجات سبب عدم تفعيل رمز الدرجات في نظام نور هو أن المسؤول لا يمنح الإذن للمعلم في كثير من الأحيان، ويتم حل هذه المشكلة عن طريق تسجيل الدخول إلى حساب المسؤول على نور ومن ثم منح الأذونات المطلوبة .

الاستعلام عن نتائج نظام نور 1444

يمكن للطالب الاستعلام عن درجاته في نظام نور التعليمي لعام 1444 هـ باتباع الخطوات التالية

الانتقال إلى نظام “نور” مباشرة.

اكتب اسم المستخدم، ثم أدخل كلمة المرور.

أدخل رمز التحقق الذي يظهر في الصورة.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

انقر فوق التقارير من الجزء الأيمن.

اختيار الإشعار الأكاديمي من التقارير الأخرى.

شاهد النتائج التي يقدمها نظام نور.

كيفية تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور 1444

يمكن لأولياء الأمور تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور للعام 1444 هـ باتباع الخطوات التالية

قم بزيارة نظام “نور” مباشرة.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب ولي أمر الطالب.

اضغط على خدمة تسجيل الطفل من الواجهة.

اضغط على خدمة تسجيل الطالب الجديدة.

أدخل رقم هوية الطالب في الحقل المقدم.

تحديد علاقة القرابة ثم اختيار عمل الولي.

انقر على أيقونة “التالي” الخضراء.

تحقق من الصف المناسب من الجدول.

انقر فوق “التالي”، ثم قم بإضافة البيانات المطلوبة.

اتبع التعليمات لإتمام تسجيل الطالب الجديد.

رابط نظام نور لرصد الدرجات noor.moe.gov.sa

يمكننا الذهاب إلى نظام نور التعليمي عبر الرابط لمراقبة الدرجات بعد تسجيل الدخول إلى حساب المعلم. يمكن للمسؤول أيضًا استخدام هذا الرابط للانتقال إلى نور وتسجيل الدخول ثم إغلاق درجات الطلاب.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كيفية إقفال الدرجات في نظام نور 1444 ، و رابط نظام نور لرصد الدرجات noor.moe.gov.sa ، و الاستعلام عن نتائج نظام نور 1444 ، و طريقة نسخ الدرجات في نظام نور 1444 ، و خطوات اعتماد درجات الفصل وطباعة الإخطارات 1444 .