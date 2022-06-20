كيفية إلغاء اسم المشترك من التأمينات في السعودية وأسباب إلغاء الاشتراك

طريقة إلغاء اسم المشترك من التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية هي إحدى الخدمات المطورة حديثاً والمقدمة من قبل مؤسسة التأمين في المملكة العربية السعودية ، حيث تعتبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية gosi gov sa الجهة الرسمية التي تقدم كل شيء التعويض المادي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات من السعوديين المتقاعدين. الاستعلام عن مزايا الضمان الاجتماعي هي إحدى خدمات المؤسسة ، بالإضافة إلى المتضررين من حوادث وإصابات العمل ومن يعانون من إعاقات تمنعهم من ممارسة العمل ، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية بين الأفراد ، حيث يتم اعتماد نظام الاشتراك في التأمينات الاجتماعية من خلال تخصيص مبلغ 10٪ من الراتب الشهري الذي يدفعه الموظف بالإضافة إلى 10٪ من قيمة الأجر التي يدفعها أصحاب الأعمال ، كما أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استبعاد المشتركين منها إلكترونياً دون الحاجة للذهاب لمقرها الرئيسي حفاظاً على الوقت والجهد وتسهيلاً للخدمات ، كما أعلنت المؤسسة عن سبب استبعاد أو إلغاء الاشتراك وهذا ما سنوضحه في السطور التالية.
أسباب شطب اسم المشترك من التأمينات السعودية
كما أوضحت مؤسسة التأمين في المملكة كيفية استكمال بيانات التأمين الاجتماعي للموظف غير السعوديكما يمكن للمواطن الحصول على إحدى الخدمات المقدمة للمتقاعدين أو الموظفين السعوديين في المؤسسات والهيئات الحكومية أو القطاع الخاص. هناك عدد من الحالات التي تتطلب استثناء المشترك في التأمينات الاجتماعية ، ومنها ما يلي:
- الوفاة إذا كانت طبيعية أو نتيجة إصابة عمل.
- إذا تم إنهاء عقد العمل من قبل العامل وليس من قبل صاحب العمل ، في حال فسخه قبل المدة المذكورة فيه.
- في حال فصل العامل من المنشأة وانتهاء عقد عمله.
- إذا كانت المنشأة التي يعمل بها الموظف قد أعلنت إفلاسها رسمياً.
- في حالة إنهاء عمل الموظف نتيجة توقف المنشأة عن العمل أو في حالة وفاة صاحب العمل.
- في حالة إقالة الموظف نتيجة إعادة هيكلة المنشأة مرة أخرى.
كيفية إلغاء اسم المشترك من مؤسسة التأمين
وقامت المؤسسة العامة للتأمين (gosi gov) داخل المملكة العربية السعودية بإجراء تعديلات على عدد من المواد ، مثل المادة الثانية التي تم تعديلها بموجب قانون التأمين الجديد 1442 هـ ، كما تم إدراج تعديل المادة العاشرة. حيث تم ادخال تعديل عليها وفق نظام التأمين الجديد وتم عمل امور اخرى. ادراج تعديلات المادة الثامنة والثلاثين الخاصة بفرع التعويضات والمعاشات. بالنسبة للمعلومات الخاصة بكيفية إلغاء اسم المستخدم ، فإن الخطوات اللازمة حتى يتم الإلغاء هي كما يلي:
- . تم إدخاله رابط موقع الضمان الاجتماعي.
- انقر لبدء تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- بعد ذلك اضغط على قائمة الخدمات الالكترونية التي تختار منها خدمة دخول / استبعاد المشترك.
- في الخطوة التالية ، يرجى النقر فوق خدمة إلغاء فترة الاشتراك / استبعاد المشتركين.
- في الصفحة التالية يتم تعبئة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها حيث يتم إدخال رقم الاشتراك ثم رقم المشترك أو رقم هويته الوطنية.
- واختر النقر على أيقونة “بحث”.
- في الصفحة التالية ، سيعرض لك الموقع جميع البيانات الخاصة بالمشترك الذي تريد إلغاء اسمه من المؤسسة. كل ما عليك فعله هو إدخال تاريخ الاستبعاد وتحديد سبب الاستبعاد ، ثم الإقرار بصحة البيانات التي أدخلتها ، ثم النقر على أيقونة “حفظ”.
- يتم عرض إشعار بأن البيانات قد تم حفظها بنجاح ، ويمكن بعد ذلك طباعة معلومات المشترك المستبعد.
- في الخطوة التالية يتم تأكيد الإجراء من خلال الاستعلام عن أسماء المشتركين بالمنشأة ، حيث يتم إدخال رقم هوية المشترك المراد استبعاده ، وإذا لم تظهر نتيجة البحث ، فهذا يعني أن الموظف قد تم بالفعل مستبعد.
- ملاحظة مهمة: عند إلغاء اسم المشترك في الضمان الاجتماعي وحذفه ، فهذا يعني أنه سيتم حذفه أيضًا من مكتب العمل.
كيفية التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية
- قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للمؤسسة ثم تسجيل الدخول.
- الضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية.
- ثم اختر التأمين عبر الإنترنت.
- بعد ذلك ، انقر فوق خدمة التحقق من اشتراك الضمان الاجتماعي.
- يتم إدخال رقم السجل المدني في الحقل المخصص له.
- ثم انقر فوق رمز الاستعلام وستظهر نتائج الاستعلام.
والجدير بالذكر أن مؤسسة التأمين هي الجهة الوحيدة المنوط بها القيام بذلك صرف المعاش التقاعدي المستحق بعد قضاء فترة العمل الرسمية وهي ستين سنة ، وهذا يعطي طابع الحماية الذي يريده الموظف خلال فترة التقاعد من متطلبات الحياة اليومية ، ويكون لدى المشترك برنامج تأمين المؤسسة لسداد جميع احتياجاته ، و في حالة الاستفسار يمكنك التواصل مع خدمة العملاء من خلال هذا الرقم 8001243344.
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