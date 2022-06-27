كيفية ازالة الرؤوس السوداء طبيعيا

كيفية إزالة الرؤوس السوداء بشكل طبيعي – تتراكم جميع أنواع الأوساخ مثل الدهون والزيوت وخلايا الجلد الميتة على الجلد يوميًا. يمكن أن يؤدي ذلك إلى انسداد المسام وبصيلات الشعر، مما يؤدي إلى تكوين مشاكل متعلقة بالجلد مثل الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء وحب الشباب وما إلى ذلك.

تبدو الرؤوس السوداء وكأنها نتوءات صغيرة بارزة على سطح الجلد، معظمها سوداء. تحدث عندما يسد الزيت والدهون مسام بشرتك. يحدث هذا عندما لا يتم تنظيف الجلد بشكل صحيح ويستقر الزيت في المسام بمرور الوقت.

عند تعرضه للهواء، يتأكسد ويسود، مكونًا الرؤوس السوداء، وهي مشكلة يواجهها العديد من الأفراد. إنه أمر شائع ومزعج للغاية ويصيبه معظم الناس في مرحلة ما من حياتهم. الوجه الأكثر شيوعًا حيث تظهر الرؤوس السوداء على الوجه.

في الواقع، يمكن تصنيفها على أنها نوع خفيف من حب الشباب. من الناحية الطبية، تظهر الرؤوس السوداء بشكل شائع على الأنف وزاوية الأنف والخدين والجبهة والذقن. ولكن يمكن أن تظهر أيضًا في أجزاء أخرى من الجسم. تابع القراءة أثناء إرشادك إلى كيفية التخلص من الرؤوس السوداء بشكل طبيعي.

إليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لإزالة الرؤوس السوداء

يمكن أن يكون علاج الرؤوس السوداء مؤلمًا جدًا. الخطوة الأولى للتخلص من الرؤوس السوداء هي ترطيب البشرة بالكريم أو المرطب المناسب. يعد حمض الساليسيليك خيارًا رائعًا لإذابة الرؤوس السوداء ويمكن العثور عليه في المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية. كريمات الجلد الريتينويدية هي أيضًا طريقة مفيدة للتخلص من الرؤوس السوداء. يمكن أن يساعد شرب الكثير من الماء في ترطيب سطح الجلد عن طريق التخلص من تكتلات الزيت العنيدة.

1. كيفية إزالة الرؤوس السوداء طبيعياً التقشير

إذا لم تكن قد بدأت بعد، فقد حان الوقت لتضمين التقشير في نظام العناية بالبشرة الخاص بك. استخدمي مقشر طبيعي أو تجميلي مناسب لنوع بشرتك للتخلص من الأوساخ وخلايا الجلد الميتة. ركزي على المنطقة التي تنتشر فيها الرؤوس السوداء أثناء تواجدك بها. قشر مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

2. أقنعة الوجه

يمكن أن يساعد الحصول على أقنعة الوجه بانتظام في تقليل الرؤوس السوداء. تعتبر أقنعة الوجه طريقة منعشة لتخليص البشرة من الشوائب والحطام واستعادة إشراقها.

3. كيفية التخلص من الرؤوس السوداء بشكل طبيعي استثمر في المنتجات المناسبة

إذا كانت بشرتك معرضة لحب الشباب أو الرؤوس السوداء، فقد حان الوقت لإعادة النظر في منتجات العناية بالبشرة. اشترِ المنتجات المصممة خصيصًا حتى لا تسد المسام.

4. الحفاظ على بشرة نظيفة في جميع الأوقات

في كل مرة تخرج فيها من المنزل، تجذب بشرتك الأوساخ. إذا لم يتم تنظيفه جيدًا، يمكن أن يسد المسام، مما يزيد من فرص ظهور الرؤوس السوداء. يمكن أن يكون للمكياج نفس التأثير على الجلد، وإذا لم يتم غسله بالكامل يمكن أن يؤدي إلى ظهور البثور والرؤوس السوداء. تذكر دائمًا إزالة المكياج وغسل وجهك قبل الاتصال اليومي.

5. استخدام الغسيل النظيف

أثناء نومك على سريرك، يتم غسل الزيت والأوساخ من وجهك على الوسائد والملاءات. قد يؤدي عدم غسلها بانتظام إلى تراكم الأوساخ التي يمكن أن تنتقل إلى وجهك وتسد المسام، مما يؤدي إلى ظهور الرؤوس السوداء. من الأفضل أن تنام قدر الإمكان على وسائد وأسرّة جديدة.

العلاجات المنزلية للرؤوس السوداء

يمكن تقليل الرؤوس السوداء والقضاء عليها بالمكونات الصحيحة. فيما يلي بعض الطرق الطبيعية والعلاجات المنزلية للتخلص من تلك الرؤوس السوداء المزعجة.

1. صودا الخبز

صودا الخبز مقشر طبيعي. اصنعي عجينة باستخدام صودا الخبز والماء وضعيها على المنطقة المصابة بالرؤوس السوداء. استخدم أصابعك لفرك الجلد برفق لبضع دقائق، ثم اشطفه بالماء. يجب أن يتم ذلك مرتين في الأسبوع.

2. كيفية إزالة الرؤوس السوداء بشكل طبيعي الطين

خصائص امتصاص الزيت للطين تجعله مثاليًا لإزالة زيوت الجلد الزائدة بالإضافة إلى الشوائب الأخرى. عندما تستخدم أقنعة الطين الأرضية والكاولين بانتظام على الوجه، يمكن أن تساعد في فتح المسام. سيؤدي ذلك في النهاية إلى إزالة الرؤوس السوداء وجعل البشرة ناعمة.

3. التبخير

يعد تبخير وجهك طريقة فعالة لتنعيم وإزالة الرؤوس السوداء العنيدة في النهاية. يتسبب بخار الوجه في جعل الجلد يتعرق، مما يساعد على طرد السموم من الداخل. كما أنه ينعم المسام، مما يسهل التخلص من الرؤوس السوداء العنيدة.

4. ليمون، ملح و عسل

جودة الليمون الرديئة تقلل الشحوم بينما تعمل حبيبات الملح الجيدة كمقشر لبشرتك. سيترك العسل بشرتك رطبة ويساعد على درء الجراثيم. اصنعي عجينة من هذه المكونات الثلاثة وضعيها على الرؤوس السوداء. بعد خمس دقائق، افركي بلطف في حركات دائرية لمدة دقيقة واحدة واتركيه لمدة خمس دقائق أخرى. يغسل بالماء الفاتر. افعل هذا ثلاث مرات في الأسبوع.

5. كيفية إزالة الرؤوس السوداء بشكل طبيعي قناع بياض البيض

يُعرف بياض البيض بقدراته على شد الجلد، وهو مكون فعال لإزالة الرؤوس السوداء. عند وضعه مباشرة على الجلد أو كقناع، يعمل بياض البيض على تقليص المسام وإزالة الرؤوس السوداء. كونه غنيًا بالعناصر الغذائية، فإن بياض البيض يحسن أيضًا نسيج الجلد ويزيل الزيت الزائد من الجلد.

6. طماطم

الطماطم غنية بالفيتامينات C و A ولها خصائص تفتيح البشرة وامتصاص الزيوت وتقليص المسام. هذا مفيد بشكل خاص للأشخاص ذوي البشرة الدهنية لأن لب الطماطم يزيل الدهون الزائدة بشكل فعال دون أن يكون قاسيًا. قطعي بضع شرائح من الطماطم. افركي شريحة على بشرتك، مع التركيز على المناطق التي تنتشر فيها الرؤوس السوداء. بدلاً من ذلك، يمكنك وضع لب الطماطم على بشرتك وغسله بالماء بمجرد أن يجف.

كيفية تجنب ظهور الرؤوس السوداء

أثناء محاولتك التخلص من الرؤوس السوداء، يجب أن تكون حريصًا على عدم القيام بأشياء معينة، لأنها قد تجعل الموقف أسوأ.

1. إن قطف الرؤوس السوداء أو محاولة إزالتها هي صفقة كاملة لأنها لن تفعل شيئًا لاستخراج الرؤوس السوداء من الداخل. يمكن أن ينشر القطف البكتيريا وحتى ندوب بشرتك.

2. بأي ثمن، لا تحاول أبدًا إزالة الرؤوس السوداء بالملاقط أو الأدوات الحادة. يجب ترك أدوات إزالة الرؤوس السوداء للمحترفين. قد تؤذي نفسك وأنت تحاول وخز الرؤوس السوداء.

3. ينصح بالتقشير للتخلص من الرؤوس السوداء، لكن استخدام مكونات قاسية على الجلد يمكن أن يسبب الضرر بدلاً من التخلص من الرؤوس السوداء. أيضًا، يمكن أن يجفف بشرتك ويهيجها أيضًا. إذا أمكن، ابحث عن مقشرات طبيعية مثل دقيق الشوفان والسكر والملح والقهوة وما إلى ذلك.

4. لا يساعد الحفاظ على نظافة بشرتك على منع تكون الرؤوس السوداء فحسب، بل يساعد أيضًا في منع ظهور حب الشباب والبثور. اغسلي وجهك يوميًا بغسول لطيف للوجه في بداية اليوم ونهايته. بخلاف ذلك، من المهم إبقائه خاليًا من الدهون حتى لا يتراكم الزيت في المسام. يمكن القيام بذلك باستخدام مقشر للوجه مرة أو مرتين في الأسبوع، حسب نوع بشرتك.

5. جدد رطوبة بشرتك بعد كل غسلة عن طريق وضع مرطب مناسب.

6. يمكن أن يساعد استخدام كريمات الجلد أو المواد الهلامية المحتوية على حمض الساليسيليك أيضًا في منع ظهور الرؤوس السوداء. حمض الساليسيليك هو نوع من المواد الكيميائية المستخدمة غالبًا في كريمات حب الشباب وحب الشباب. يستخدم أيضًا في الأدوية للمساعدة في تقشير الطبقة الخارجية من الجلد وغالبًا ما يستخدم لعلاج البثور والصدفية وقشرة الرأس وحب الشباب. يمكن أن يحافظ استخدام كريمات الساليسيليك على بشرتك منتعشة وخالية من الأوساخ عن طريق تقشير الطبقة العلوية، وبالتالي منع ظهور الرؤوس السوداء.