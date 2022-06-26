كيفية ازالة الرؤوس السوداء 8 طرق لإزالة الرؤوس السوداء من الانف

كيفية إزالة الرؤوس السوداء – البثور التي ترتفع إلى سطح الجلد. عندما تسد المسام وتغلق، نتحدث عن الرؤوس البيضاء. ولكن عندما يظل الجزء العلوي مفتوحًا، تتشكل الرؤوس السوداء.

إذا كنت تتعامل مع الرؤوس السوداء، فقد تتساءل عن كيفية التخلص منها حول أنفك. فيما يلي ثمانية خيارات يمكنك تجربتها – من العلاجات الطبيعية إلى توصيات أطباء الأمراض الجلدية – بالإضافة إلى نصائح الوقاية التي ستساعد في درء الرؤوس السوداء.

1. اغسلي وجهك مرتين في اليوم وبعد التمرين

أنا متأكد من أن هذه ليست المرة الأولى التي تسمع فيها أن غسل وجهك بانتظام يمكن أن يساعد في التخلص من حب الشباب.

من الجيد غسل وجهك حتى في الصباح لإزالة أي أوساخ أو بكتيريا قد تكون قد وصلت إلى وجهك طوال الليل. ستحتاج أيضًا إلى التأكد من غسل الوسائد بانتظام.

فقط احرصي على عدم الإفراط في التطهير، والذي يمكن أن يجرد الجلد ويسبب إنتاج المزيد من الزيت للتعويض.

وتأكد من غسل وجهك في أقرب وقت ممكن بعد التمرين.

2. شرائط المسام

لقد رأينا جميعًا إعلانات تجارية مع امرأة تبتسم سعيدة لإزالة الرؤوس السوداء من أنفها. تعمل شرائط المسام على إزالة طبقة من الجلد مؤقتًا، ولن تمنع شرائح المسام ظهور الرؤوس السوداء مرة أخرى، لأنها لا تنظم إنتاج الزيت في بشرتك.

للحصول على أفضل النتائج، حاولي تبخير وجهك مسبقًا لفتح المسام.

على الرغم من أنها يمكن أن تجعل المسام أصغر بشكل مؤقت، إلا أن شرائح المسام لديها أيضًا القدرة على إزالة الزيوت الطبيعية وبصيلات الشعر المفيدة للبشرة.

3. استخدم واقي الشمس

من المهم أن ترتدي واقٍ من الشمس بغض النظر عن نوع بشرتك – دهنية أو جافة أو حساسة.

لحسن الحظ، هناك خيارات خالية من الزيوت تمنع بشكل فعال الأشعة فوق البنفسجية الطويلة (أ) و (ب). تحقق من واقيات الشمس الخالية من الزيوت للبشرة الدهنية أو المعرضة لحب الشباب.

4. كيفية إزالة الرؤوس السوداء التقشير

لحسن الحظ، هناك عدد من المواد الكيميائية الخفيفة التي يمكنك استخدامها. ابحث عن تلك التي تحتوي على أحماض ألفا وبيتا هيدروكسي (AHAs و BHAs).

هذه أحماض خفيفة تساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة. إنها تساعد في تمهيد الطريق أمام المنتجات الأخرى لاختراق الجلد بشكل أفضل وتعمل بشكل أكثر فعالية.

5. كيفية إزالة الرؤوس السوداء قناع الطين

كلاي مصدر ثقة تعود فعاليته إلى العصور القديمة. يساعد الطين على التخلص من الجلد الزائد ويمكن أن يساعد في تخفيف أو حتى إزالة الأوساخ من المسام المسدودة.

تعمل أقنعة الوجه الطينية بلطف أكثر من شرائح المسام، والتي يمكن أن تمزق طبقة من الجلد. بدلاً من ذلك، يخترق الطين المسام ويمكن أن يتخلص تدريجياً من الأوساخ والزيوت.

6. أقنعة الفحم

هناك العديد من أقنعة الفحم الممتازة المتاحة دون وصفة طبية. أو يمكنك شراء حبوب الفحم المنشط من الصيدلية، والتي تساعد في التخلص من الرؤوس السوداء، وصنع قناع وجه منزلي الصنع باستخدام مزيج من طين البنتونيت أو زيت شجرة الشاي أو العسل أو ببساطة الماء العادي.

7. الرتينويدات الموضعية

تُشتق الرتينويدات الموضعية من فيتامين أ وقد ثبت أنها تحسن حب الشباب. وهي متوفرة بدون وصفة طبية.

يزيد الريتينول من تجدد خلايا الجلد وقد يقلل أيضًا من ظهور التجاعيد.

وتجدر الإشارة إلى أنه يُنصح النساء الحوامل بتجنب أي مصدر غير موثوق به لأن الكميات الزائدة قد تتداخل مع نمو الجنين. إذا كنت حاملاً، يمكنك محاولة استخدام زيوت الباكوتشول أو ثمر الورد بدلاً من الريتينول لتأثيرات مماثلة.

8. كيفية إزالة الرؤوس السوداء تطبيق حمض الساليسيليك

يمكن أن تساعد أحماض الساليسيليك في إذابة الكيراتين الذي يسد المسام، مما يتسبب في ظهور الرؤوس السوداء.

إنه أيضًا مقشر فعال، لكنك سترغب في استخدامه فقط على مناطق الجسم التي بها رؤوس بيضاء أو سوداء. يمكن أن يؤدي استخدامه في جميع أنحاء الجسم إلى تسمم الساليسيلات.

نصائح وقائية

إن تجربة الكثير من المنتجات مرة واحدة، حتى لو كانت مصممة لمحاربة حب الشباب، يمكن في الواقع أن تجعل بشرتك باهتة وتجعل الرؤوس السوداء أسوأ.

التزمي بمنتج أو اثنين ولا تنسي استخدام المرطب لأن البشرة شديدة الجفاف تؤدي إلى فائض الدهون، مما قد يزيد من ظهور الرؤوس السوداء.

ابتعد عن الوجبات الجاهزة

البثور على الأنف شائعة. على الرغم من أنه غير ضار، إلا أنه قد يكون مزعجًا. يمكن أن يساعد غسل وجهك يوميًا باستخدام واقي الشمس الخالي من الزيوت وتجربة شرائح المسام أو الريتينول أو المنتجات التي تحتوي على حمض الساليسيليك على تنظيف أنفك.