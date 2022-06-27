كيفية ازالة حب الشباب واثاره نهائيا

كيفية التخلص من حب الشباب للأبد – في أي وقت يكون لديك حب الشباب، ربما ترغب في التخلص منه بسرعة. لكن في بعض الأحيان تترك بقع حب الشباب علامة داكنة على بشرتك حتى بعد زوال البثور.

عندما تظهر بثرة على جلدك، فهي شكل من أشكال الالتهاب. عندما يشفي جلدك وتتشكل خلايا جلد جديدة، من المحتمل أن تحتوي الخلايا المرسلة للمساعدة في استعادة سطح بشرتك الأملس على كمية عالية من الميلانين.

الميلانين هو ما يعطي بشرتك لونًا، وعندما تحتوي بعض الخلايا على كمية أكبر من الميلانين أكثر من غيرها، تكون النتيجة بقعة داكنة من الجلد. وهذا ما يسمى بفرط التصبغ التالي للالتهابات.

أي شيء يجعل التهاب الجلد يدوم لفترة أطول، مثل الإجهاد، يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بفرط التصبغ التالي للالتهابات.

الأشخاص الذين لديهم بشرة أغمق بشكل طبيعي هم أكثر عرضة لهذه الحالة. استمر في القراءة لمعرفة المزيد حول كيفية علاج هذه الرؤوس السوداء وكيفية تجنبها في المستقبل.

الفرق بين البقع الداكنة والندبات

يختلف علاج البقع الداكنة لحب الشباب عن علاج ندبات حب الشباب. الندبات تتطلب تلف الأنسجة أو نموها. يصعب إزالتها تمامًا، وعلى الرغم من أنها قد تتلاشى بمرور الوقت، إلا أنها لا تزال مرئية.

من ناحية أخرى، فإن البقع الداكنة الناتجة عن حب الشباب تقع بشكل مسطح على سطح بشرتك. لا يشير إلى أي ضرر طويل الأمد لخلايا الجلد أو المسام أو بصيلات البشرة.

قد يستغرق الأمر بعض الوقت، لكن البقع الداكنة تميل إلى التفتيح بمرور الوقت وتختفي تمامًا في النهاية. قد يستغرق اختفاءه من 3 أشهر إلى عامين.

هذا لا يعني أنه عليك الانتظار إلى الأبد على أمل أن تتلاشى البقع الداكنة. هناك الكثير من العلاجات المنزلية، والمنتجات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، وحتى العلاجات الجلدية التي يمكنك تجربتها بشكل أسرع.

العلاجات المنزلية للقضاء نهائياً على حب الشباب وآثاره

إذا كنت ترغب في علاج فرط التصبغ التالي للالتهابات، يمكنك البدء بالعلاجات المنزلية.

# 1 فيتامين سي

عصير الليمون غني بفيتامين C، الذي يمكنه تفتيح لون البشرة وحتى لون البشرة. لقد ثبت أن فيتامين سي مصدر موثوق هو عامل إزالة الصمغ الفعال ويقلل من تكوين الميلانين.

# 2 الصبار

إذا نظرت على الإنترنت، ستجد العديد من المعجبين باستخدام الصبار لعلاج البقع الداكنة الناتجة عن حب الشباب. صحيح أن الصبار عامل شفاء استثنائي، خاصة عندما يتعلق الأمر ببشرتك.

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن الاستخدام المتسق للصبار يمكن أن يثبت مستويات الميلانين في الخلايا، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة حدود هذا التأثير.

# 3 مستخلص العنب

مستخلص العنب هو منتج طبيعي آخر يمكن أن يساعد في تفتيح البقع الداكنة على حب الشباب.

لا توجد دراسات حول الاستخدام الموضعي لمستخلص بذور العنب لهذا الغرض. لكن هناك دراسة تظهر أن 6 أشهر من مستخلص بذور العنب عن طريق الفم كانت مفيدة للأشخاص الذين يعانون من الكلف، وهو مشابه لفرط التصبغ التالي للالتهابات.

# 4 الحماية من الشمس

وفقًا لمصدر بحثي، يجب أن يبدأ علاج البقع الداكنة ببروتين واقي من الشمس. يساعد وضع واقٍ من الشمس مع عامل حماية من الشمس كل يوم، سواء كان النهار غائمًا أو رطبًا، على منع المزيد من الضرر لبشرتك.

أنواع المستحضرات للقضاء على حب الشباب وآثاره بشكل دائم

هناك أيضًا العديد من العلاجات الطبية للبقع الداكنة التي يمكنك تجربتها إذا لم تساعدك العلاجات المنزلية. تختلف المكونات النشطة في هذه الأنواع من المنتجات على نطاق واسع، ولكن تبين أن بعضها أكثر فعالية من البعض الآخر.

تمنع هذه المكونات تكوين البقع الداكنة مع تقشير البشرة القديمة وتشجيع نمو جديد. لكن بعض المنتجات تحمل خطر إزالة الكثير من الصبغة من بشرتك، مما يؤدي إلى نقص التصبغ.

تحدث إلى طبيب الأمراض الجلدية قبل تجربة هذه المنتجات للتخلص من البقع الداكنة التي يسببها حب الشباب.

بمجرد حصولك على موافقة طبيبك، ابحث عن المنتجات التي تحتوي على مجموعة من المكونات التالية

الريتينويد (فيتامين أ)

فيتامين هـ (توكوفيرول)

هيدروكينون

أحماض ألفا هيدروكسي (AHAs)، مثل حمض المندليك

حمض كوجيك

Azelaic حامضي

العلاجات الطبية للقضاء نهائياً على حب الشباب وآثاره

في الخطوة التالية، قد ترغب في علاجات لا يمكنك الحصول عليها إلا في عيادة طبيب الأمراض الجلدية. عادة لا يغطي التأمين الصحي علاج البقع الداكنة لأن فرط التصبغ التالي للالتهابات لا يشكل أي خطر على صحتك.

ضع في اعتبارك أنك تفكر في هذا العلاج وأن معظم التكاليف، إن لم يكن كلها، ستكون مسؤوليتك.

# 1 كيفية التخلص نهائيًا من حب الشباب وآثاره التقشير الكيميائي

يتم إجراء التقشير الكيميائي لإزالة خلايا الجلد التالفة والكشف عن بشرة أكثر شبابًا تحتها. قد تختلف التكلفة.

يتضمن التقشير الكيميائي وضع محلول قوي من الأحماض الموضعية المختلفة على وجهك. ثم يتم إزالة الجلد مع أخذ طبقات من خلايا الجلد.

# 2 المستلزمات الطبية

عادة ما يكلف التقشير الدقيق للجلد حوالي 150 دولارًا. يستخدم جهازًا يطلق جزيئات صغيرة في مناطق معينة من بشرتك.

التقشير الدقيق للجلد هو علاج تقشير من المستوى التالي يهدف إلى القضاء على عيوب البشرة وترك بشرتك ناعمة ومتوازنة.

غالبًا ما يستخدم لاستهداف البقع الداكنة، بما في ذلك تلك التي يسببها حب الشباب. يعتبر هذا العلاج أقل خطورة ويتضمن جراحة بسيطة.

# 3 كيفية التخلص نهائيا من حب الشباب وآثاره الليزر

تُستخدم أنواع مختلفة من الليزر لإزالة الجلد الميت من جسمك مع تشجيع نمو خلايا جديدة في الطبقات العميقة من بشرتك. يمكن أن يكون الليزر وسيلة لتفتيت أنسجة الجلد وتصحيح البقع الداكنة التي يسببها حب الشباب.

تختلف تكلفة هذا العلاج حسب نوع الليزر المستخدم وعدد دورات العلاج التي تحتاجها.

متى يجب ة الطبيب للتخلص نهائياً من حب الشباب وآثاره

إذا وجدت أن البقع الداكنة تنمو بشكل متكرر، أو إذا كان ظهور هذه البقع الداكنة يؤثر على حياتك اليومية، فقد حان الوقت للتحدث مع طبيبك.

يمكن أن يمنحك وضع خطة علاج مع طبيب الأمراض الجلدية رؤية واقعية للبقع الداكنة التي تسببها البثور ويمكن أن تحدث فرقًا.

ملخص

عندما يشفى حب الشباب، ينتج جسمك أحيانًا خلايا بها الكثير من الميلانين لتحل محل الجلد التالف. ينتج عن هذا فرط تصبغ ما بعد الالتهاب، والذي يسمى أحيانًا بالبقع الداكنة.

هناك علاجات منزلية وخيارات وحتى علاجات جلدية معينة مصممة لتسريع اختفاء هذه البقع الداكنة. تحدث إلى طبيبك إذا كنت تريد التخلص من البقع الداكنة التي يسببها حب الشباب على بشرتك.