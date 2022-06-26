كيفية استخدام زيت الزيتون للعناية بالشعر – استخدم الناس زيت الزيتون في العناية بالشعر لآلاف السنين، بدعوى أنه يضيف لمعانًا ونعومة ومرونة.

المكونات الكيميائية الرئيسية لزيت الزيتون هي حمض الأوليك وحمض البالمتيك والسكوالين. كلهم مرطبات، مما يعني أن لديهم صفات ليّنة. في الواقع، تحتوي العديد من أنواع الشامبو والبلسم والمراهم على إصدارات معملية من المرطبات.

هناك القليل من الأدلة العلمية التي تدعم شعبية زيت الزيتون في العناية بالشعر. لكن البعض عن تأثير زيت الزيتون يظهر أنه يمكن أن يكون له تأثير ترطيب قوي.

يمكن لزيت الزيتون أن يضيف نعومة وقوة للشعر عن طريق اختراق جذع الشعر وحبس الرطوبة فيه. قد يكون اللمعان الذي يقال أنه يأتي من زيت الزيتون لأن الزيت يخفف الطبقة الخارجية من الشعر.

قد ينتهي بك الأمر بتجربة بعض الشيء قبل أن تجد روتينًا يناسب احتياجاتك. إذا لم تستخدمي زيت الزيتون من قبل لترطيب شعرك، فإليك طريقة البدء.

1. المبلغ

إذا لم تستخدمي زيت الزيتون كمنتج للشعر من قبل، فاستخدمي كمية أو اثنتين فقط في العلاج الأول.

يعتمد مقدار زيت الزيتون الذي يجب أن تستخدمه على مقدار الماء الذي تريد ترطيبه ومكان استخدامه. لن تتطلب النهايات أكثر من ملعقة كبيرة.

إذا كنت تعالج رأسك بالكامل، فستحتاج على الأقل ربع كوب من زيت الزيتون، خاصةً إذا كان شعرك طويلًا جدًا أو كثيفًا.

2. التدليك

دلكي الزيت بعمق في شعرك لبضع دقائق. يمكنك أيضًا تدليك فروة رأسك إذا كانت فروة رأسك جافة.

لترطيب أكثر فاعلية، لفي شعرك بقبعة استحمام واتركي الزيت ينقع لمدة 15 دقيقة أو أكثر.

3. اشطف

مشطي شعرك بمشط واسع الأسنان قبل الشامبو الزيتي. هذا سيجعل التمشيط والتصفيف أسهل.

اغسلي شعرك بالشامبو وجففيه جيدًا لرؤية النتائج. قد تحتاج إلى غسل الشامبو مرتين، حسب الكمية المطبقة.

لا يوجد شيء ضار في التكييف بزيت الزيتون. ما لم يكن شعرك جافًا بدرجة كافية ليحتاج إلى علاج ترطيب يومي، استخدمه مرة واحدة في الأسبوع أو أقل للحصول على أفضل النتائج.

من يجب أن يستخدم زيت الزيتون

قد لا يكون استخدام الزيت بشكل عام مناسبًا لجميع أنواع وقوام الشعر، حيث تحتفظ بعض أنواع الشعر بالزيت لفترة أطول من غيرها. ينتج جسمك الزيت بشكل طبيعي من خلال الغدد المرتبطة ببصيلات الشعر، ويميل هذا الزيت إلى التدفق بشكل أسرع عبر الشعر الناعم الأملس أكثر من الشعر الكثيف أو المجعد.

شعر كثيف

يعتبر زيت الزيتون أكثر فائدة للشعر الجاف الكثيف. يقول المؤيدون أنه يمكن أن يحافظ على ترطيب الشعر وقوته. يميل زيت الزيتون إلى تفتيح الشعر. زيت الشعر وفروة الرأس ببساطة لا يحتاجان إلى ترطيب.

الشعر المعالج

الشعر المعالج بشدة – مثل الشعر الذي تم معالجته بمواد الفرد أو التجعيد أو المبيض – يستفيد بشكل خاص من الرطوبة الزائدة.

انتظر دائمًا 72 ساعة على الأقل بعد العلاج الأولي قبل وضع زيت الزيتون. إذا كنت تستخدم زيت الزيتون على الشعر المبيض، اختبر خصلة للتأكد من أن الزيت لا يترك أي آثار للون الأخضر.

نهايات الشعر المكسورة

يمكن أن يساعد زيت الزيتون في تهدئة أطراف الشعر المتكسرة أو المحروقة. ضعه على آخر بوصتين من الخيوط التالفة.

حتى لو كنت تعالج الأطراف فقط، حافظ على شعرك في مكانه حتى لا يتلف زيت الزيتون ملابسك. لتنعيم شعرك تمامًا، ابدأ من فروة الرأس وقم بتدليك الزيت بالكامل.

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القمل

يمكن أن يساعد زيت الزيتون في القضاء على قمل الرأس، لكنه ليس أكثر فعالية من الزيوت الأخرى أو علاجات التكييف. من الضروري استخدام المشط الصحيح والتأكد من التخلص من جميع القمل والصئبان الحية.

قشرة رأس

إذا كنت تحاول علاج قشرة الرأس، ضع في اعتبارك أن لها العديد من الأسباب، بما في ذلك الفطريات. على حد علمنا، لا يوجد علاج للقشرة، على الرغم من أن استخدام زيت الزيتون يمكن أن يقلل من قشرة الرأس.

تدليك زيت الزيتون في فروة رأسك الجافة وتمشيط قشرة الرأس. اتركي زيت الزيتون في شعرك وقم بتغطيته بغطاء استحمام لترطيب إضافي.

طريقة استخدام زيت الزيتون للعناية بالشعر