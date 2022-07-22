كيفية استخراج النتائج من نظام نور 1444 ، يسعى الكثير من الأفراد المقيمين من الطلاب حول التعرف على إمكانية الحصول على الدرجات الخصة بهم عبر نظام نور المستخدم داخل المملكة السعودية مما يدفع بهم بالسؤال حول التعرف على كيفية استخراج النتائج من نظام نور 1444، ودائماً ما يتم السؤال من قبل الطلاب أولياء الامور لمعرفة مستوى ابنائهم ، سنشرح لكم اهم المعلومات عبر السطور التالية ، تابعوا معنا .

نظام نور الالكتروني في السعودية

يعمل نظام نور الإلكتروني على تقديم عدد كبير من الخدمات لأطراف العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية، من الطالب إلى أعضاء الهيئة الإدارية. يعتبر رفع والموافقة عليها والاستعلام عنها من أبرز خدمات هذه المنصة. يمكن للمعلم والطالب أيضًا تسجيل الدخول إلى حساباتهم على نور. يمكنك أيضًا الاطلاع على جداول الدراسة وأوقات الدراسة بسهولة.

كيفية استخلاص النتائج من نظام نور 1444

يمكننا اتباع الخطوات التالية لاستخراج النتائج من نظام نور لعام 1444 هـ

قم بزيارة نظام “نور” مباشرة.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب الوالد.

انقر فوق الخيار لإعلام نتيجة الطالب الذي نريد معرفة درجته.

حدد الفصل من القائمة المنسدلة، ثم انقر فوق بحث.

عرض نتيجة الطالب المتوفرة في نظام نور.

نتائج نظام نور مع ID NoorResults 1444

بالرغم من وجود عدة طرق للدخول إلى نظام نور والاستعلام عن نتائج الطلاب لعام 1444 هـ، إلا أن هناك العديد من الطلاب وأولياء الأمور الذين يفضلون تسجيل الدخول واستخراج النتائج منها.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب، نظام نور، برقم التعريف NoorResults 1444

يستفسر أولياء الأمور عن نتائج أبنائهم في نور لعام 1444 هـ برقم الهوية كما يلي

انتقل إلى نظام نور الإلكتروني “” مباشرة.

انقر فوق نسيت كلمة المرور أو اسم المستخدم.

أدخل رقم هوية الوصي في الحقل المخصص لذلك.

اتبع التعليمات لاستعادة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

ارجع إلى صفحة تسجيل الدخول إلى حساب نور.

أدخل اسم المستخدم لحساب الوالد.

أدخل كلمة المرور الجديدة، ثم اكتب رمز الصورة.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

انقر فوق إشعار النتيجة لأحد الأطفال.

اختر فصل دراسي ثم انقر فوق بحث لرؤية النتائج.

كيفية استخراج نتائج نظام نور من تطبيق 1444

يمكن استخراج نتائج الطلاب لعام 1444 هـ من خلال نظام نور من خلال منصة الوصول الوطنية باتباع الخطوات التالية

قم بزيارة نظام تصنيف نور مباشرة.

انقر فوق خيار تسجيل الدخول من الوصول الوطني.

أدخل اسم المستخدم، ثم اكتب كلمة المرور.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

قم بالتحقق والمتابعة إلى حساب نور.

انقر فوق التقارير من الواجهة.

انقر فوق تقارير أخرى، ثم اختر إشعار أكاديمي.

انظر النتائج المتاحة في الإخطار.

كيف أجد نسبتي من نظام نور 1444

يمكن للطالب استخراج نسبته في المقررات الأكاديمية عام 1444 هـ على النحو التالي

قم بتسجيل الدخول إلى حساب الطالب في نور “” مباشرة.

انقر فوق التقارير من الجانب الأيمن للواجهة.

اختيار الإشعار الأكاديمي من التقارير الأخرى.

راجع الجدول لمعرفة تفاصيل النسبة المئوية لكل دورة.

كيفية استخراج الشهادات من نظام نور 1444

يستخرج ولي الأمر شهادات أبنائه الطلاب لعام 1444 هـ من نظام النور باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى “نور” مباشرة.

أدخل اسم المستخدم لحساب الوالد.

أدخل كلمة المرور في الحقل المقدم.

اكتب الكود الذي يظهر في الصورة.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

اضغط على إشعار نتيجة الطالب من علامة تبويب أحد الأطفال.

انتظر حتى يتم تحميل الشهادة بواسطة نظام نور.

انقر فوق أيقونة الحفظ من الجزء الموجود أعلى الشهادة.

اختر تنزيل الدورة، ثم احفظ مستند الشهادة.

استخراج نتائج الطلاب من منصة مدرستي 1444

يفضل بعض الطلاب استخراج نتائجهم للعام 11444 هـ من منصة مدرستي بدلاً من استخدام نظام نور، وفيما يلي خطوات استخراج النتائج من مدرستي

انتقل إلى منصة “مدرستي” مباشرة.

انقر لتسجيل الدخول باستخدام حساب طالب Microsoft.

أدخل اسم المستخدم لحساب الطالب.

انقر فوق “التالي”، ثم أدخل كلمة المرور.

انقر على أيقونة تسجيل الدخول الزرقاء.

انقر فوق التقويم من القائمة الرئيسية اليمنى.

ابحث عن إشعار النتيجة، ثم اضغط عليه.

انقر فوق مستند النتائج في صف الملفات من الجدول.

عرض شهادة الطالب ومعرفة جميع درجاته.

رابط نظام نور لنتائج الطلاب noor.moe.gov.sa

انتقل إلى نظام نور الإلكتروني عبر الرابط “” مباشرة للاستعلام عن نتائج الطلاب في مدارس التعليم العام، ويشمل ذلك طلاب المرحلة الابتدائية والثانوية والمتوسطة دون استثناء.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كيفية استخراج النتائج من نظام نور 1444 ، و رابط نظام نور لنتائج الطلاب noor.moe.gov.sa ، و استخراج نتائج الطلاب من منصة مدرستي 1444 ، و كيفية استخراج الشهادات من نظام نور 1444 .