كيفية استرجاع كلمة السر في منصة مدرستي 1444 ، قد تسائل الكثير من قبل الطلاب والمعلمين حول التعرف كيفية استرجاع كلمة السر في منصة مدرستي 1444 ، وهو من أهم الامور التي تسائل الطلاب حولها داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة في وزارة التعليم السعودية ، يمكن من خلالها للطلاب الحصول على الخدمات الإلكترونية ومشاهدة دروس و الاختبارات المركزية في منصة مدرستي توكلنا للطلاب .

منصة مدرستي في السعودية

ضمن خطة وزارة التربية والتعليم لتسهيل الوصول إلى الخدمات التعليمية، عملت جاهدة لتقديم مجموعة واسعة من الخيارات للطالب وولي الأمر، وتحديداً مع الفترة الزمنية التي رافقت تداعيات أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم بشكل عام وفي المملكة العربية السعودية أيضًا. إحدى منصات حفظ التعليم في ظل التباعد الاجتماعي ومنع أي اختلاط بين الناس للحد من انتشار فيروس كورونا. لذلك انطلقت منصة مدرستي للمرة الأولى، حيث ساهمت بشكل كبير في توفير التعليم وتسهيل الخدمات الإلكترونية في ظل الأزمة الصحية، وهي حلقة وصل بين الثلاثي التربوي وهم (الطالب، ولي الأمر، والمعلم). )، للوصول للطالب لأفضل الدرجات والنتائج، حيث قدمت خدمة التعليم عن بعد، كما وفرت لولي الأمر مجموعة من الخدمات أبرزها تسجيل الطالب في الفصل إلكترونيًا، ومتابعة التحصيل الدراسي للطالب. من خلال المنصة.

خدمات منصة مدرستي

يقوم على تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية لكل من العملية التعليمية بالثلاثي وولي الأمر والطالب والمعلم، وتوزعت هذه الخدمات على النحو التالي

دليل الاستخدام تعتمد هذه الخدمة على شرح وافٍ لاستخدام منصة مدرستي، والاستفادة من جميع أدواتها، وشرح للمحتويات المختلفة الموجودة على موقع المنصة.

خدمة التقويم تمكن خدمة التقويم الطالب من معرفة مواعيد الاختبارات الأكاديمية والواجبات اليومية والأنشطة التعليمية المختلفة لكل مرحلة دراسية لكل طالب.

الجدول الأكاديمي وهو من أهم الخدمات الإلكترونية التي ترعاها المنصة، حيث يحتوي الجدول الأكاديمي للطالب على كافة التفاصيل التي تتناول مقررات الطالب اليومية وجداوله ودروسه لكل مقرر.

خدمة المجتمع هي شبكة صغيرة للتواصل الاجتماعي تجمع الطلاب في مراحل مختلفة من التعليم من خلال منصة مدرستي، حيث يمكن للطالب إضافة منشور ويمكنه أيضًا التفاعل مع مشاركات الطلاب الآخرين.

أداء الواجب المنزلي من خلال منصة مدرستي، يمكن للمدرس وضع مجموعة من الواجبات المنزلية لكل مقرر، بهدف قياس فهم الطالب للدروس الإلكترونية عبر المنصة، بحيث يتمكن الطالب من خلال حسابه الشخصي من حل تلك الواجبات.

تقديم الاختبارات الأكاديمية تتيح منصة مدرستي للمعلم، من خلال حسابه الشخصي، وضع أسئلة اختبار لكل مقرر، لقياس قدرة الطالب على الحل، وقياس فهم الطالب خلال الفصل الدراسي، وتحديد ما إذا كان الطالب قد نجح أم لا.

القدرة على حضور الفصول بشكل يومي أتاحت منصة مدرستي الفرصة لحضور الدورات اليومية دون عناء الذهاب إلى المدرسة من خلال تطبيق يعرف باسم (Google Teams) حتى يتمكن الطالب من متابعة منهجه من المنزل.

كيفية التسجيل في منصة مدرستي للطلاب 1444

يمكن للطالب أو ولي الأمر استخدام العملية الإلكترونية لتسجيل طلب القبول في أحد الفصول المناسبة للطالب من خلال مجموعة من الخطوات المهمة وهي كالتالي

الدخول إلى منصة “العودة إلى المدرسة” مباشرة.

اضغط على خيار (تسجيل جديد) الموجود بأعلى الموقع كما في الملف الشخصي

أدخل الرقم القومي للطالب أو رقم الإقامة كما هو موضح في الشكل.

تحديد رقم الهاتف المحمول ثم إجراء التحقق الذي يطلبه الموقع ..

انقر فوق الزر “تحقق” لإرسال رمز عبر رسالة نصية قصيرة.

أدخل الرمز ثم اضغط (تحقق) كما هو موضح بالشكل التالي.

قم بتأكيد حساب تسجيل الدخول بعد أن نتحقق من البيانات الأساسية كما هو موضح في الشكل أدناه، نضغط على خيار (تسجيل الدخول).

اختيار الخدمة (تسجيل الدخول بحساب Microsoft) إذا كان الشخص المسجل في المنصة طالبًا أو مدرسًا، كما هو موضح بالشكل التالي.

قم بتحديث كلمة مرور حساب الطالب، والتي يطلبها نظام العودة إلى المدرسة، كما هو موضح في النموذج التالي

تحديد كلمة المرور الجديدة بشرط أن تكون قوية ومناسبة، وتأكيدها في الحقل المخصص لها كما في الشكل السابق.

انقر فوق خيار “تسجيل الدخول” للحساب.

قم بعملية قفل الحساب، ثم اضغط على خيار (التالي).

تحديد رقم الهاتف المحمول الخاص بالعميل واستلام رمز التحقق ومن ثم إجراء عملية التأمين كما هو موضح بالصورة التالية.

قم بتسجيل الدخول إلى الصفحة الشخصية للطالب واطلع على بيانات منصة مدرستي عند الانتهاء من التسجيل.

كيفية استرجاع كلمة المرور في منصة مدرستي 1444

قدمت منصة مدرستي خدمة لاسترداد كلمة المرور في حالة نسيانها، حيث تتضمن معلومات تسجيل الدخول لحساب البريد الإلكتروني للطالب عبر Microsoft أو حساب ولي الأمر على نظام نور. كالآتي

قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة “مدرستي”.

الضغط على خيار (تسجيل الدخول بحساب Microsoft) لكل من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموجود في الصفحة الرئيسية.

أدخل اسم المستخدم المعتمد.

اضغط على زر (التالي).

انقر فوق خيار “نسيت كلمة المرور الخاصة بي”.

أدخل اسم المستخدم.

أدخل رمز التحقق.

اضغط على خيار (التالي).

حدد الطريقة الأنسب لاستعادة كلمة مرور الطالب.

إدخال كافة البيانات والمعلومات التي يطلبها الموقع ضمن الحقول المخصصة لذلك.

إعادة تعيين كلمة المرور.

كيفية التسجيل في منصة مدرستي للمعلمين 1444

يجب على المعلم استكمال عملية التسجيل على منصة مدرستي للعام المقبل، من أجل استكمال دروس التعلم عن بعد لبعض الفصول الدراسية، ويمكنه التسجيل باتباع الخطوات الإلكترونية التالية

الدخول في نظام التسجيل في منصة مدرستي مباشرة.

إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، ثم الشروع في إدخال رقم الهاتف المحمول.

اضغط على الزر (أنا لست روبوتًا).

انقر فوق خيار “تحقق”، ثم أدخل رمز التحقق.

اضغط على زر (تحقق) لمتابعة إجراءات التسجيل.

احتفظ باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك وقم بتسجيل الدخول في كل مرة.

كيفية التسجيل في منصة مدرستي دون الوثوق بنا 1444

يمكن للطلاب والمدرسين التسجيل في منصة مدرستي من خلال مجموعة من الحسابات الموازية، كما يمكنهم التسجيل بدون برنامج توكلنا باتباع الخطوات التالية

الدخول إلى الموقع الرسمي لمدرستي مباشرة.

انقر فوق خيار (العودة إلى المدارس) كما هو موضح في الشكل التالي.

انقر فوق خيار “تسجيل جديد”، وسيكون الخيار موجودًا في الشريط العلوي، كما هو موضح في الرسم التوضيحي التالي.

اكتب البيانات الأساسية، ضمن الحقول المخصصة لها، وتأكد من صحتها، وهي رقم الجوال ورقم التعريف المطابق للمعلومات المسجلة في نظام نور وكود التحقق، ثم نضغط على خيار (تحقق) كما هو موضح في الصورة التالية.

كتابة رمز التحقق الشخصي (الذي تم إرساله إلى رقم الهاتف المحمول المسجل في نظام نور والمكون من أربعة أرقام) كما هو موضح في التعبير أدناه.

انقر فوق خيار “تحقق”.

استلم الطالب أو المعلم المسجل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به من خلال الموقع، كما هو موضح في الإيموجي.

التسجيل ببيانات النظام الأساسي لمدرستي عند الانتهاء من العملية.

تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور 1444

يجب على جميع أعضاء المرحلة التعليمية المعنيين بنظام التعليم عن بعد تسجيل الدخول من خلال منصة نور لضمان عام دراسي مثالي. عملية الدخول إلى منصة مدرستي بعد حصول الشخص المعني على اسم المستخدم وكلمة المرور، وتتم من خلال ما يلي

تسجيل دخول الطالب والمعلم عبر منصة مدرستي 1444

من أهم الأطراف المشاركة في العودة إلى المدرسة، ويجب عليهم تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي لأداء واجبات العام الدراسي الجديد باتباع الخطوات التالية

قم بزيارة موقع منصة مدرستي مباشرة.

اختر (تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft) يتضمن هذا الخيار كلاً من الطلاب والمدرسين.

حدد اسم المستخدم في المكان المخصص لذلك.

الضغط على زر (التالي) ثم إدخال كلمة المرور على منصة مدرستي.

انقر فوق خيار “تسجيل الدخول”، ثم انتظر التنزيل.

تسجيل دخول قائد المدرسة عبر منصة مدرستي 1444

يجب على قائد المدرسة تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي، حيث يتم ذلك إلكترونيًا من خلال ما يلي

قم بزيارة موقع منصة مدرستي مباشرة.

اختيار تسجيل الدخول عبر حساب (نور للمسؤولين) والذي يتضمن قائد المدرسة والإداريين.

اكتب اسم المستخدم لحساب نور في المكان المخصص لذلك.

انقر فوق خيار (التالي)، ثم اكتب كلمة المرور، ثم قم بإجراء عملية التحقق.

انقر فوق رمز (تسجيل الدخول) وانتظر حتى يتم تحميل صفحة النظام الأساسي الشخصية.

رابط استعادة كلمة المرور على منصة مدرستي

قدمت منصة مدرستي حملة واسعة من الخدمات جعلت منها منصة ذات أهمية كبيرة، متزامنة مع الظروف الصحية التي تمنع الاختلاط وتفرض التباعد الاجتماعي، حيث يتم إعطاء كل من شارك في الدراسة اسم مستخدم وكلمة مرور مخصصة له، وضمن خيارات النظام الأساسي، يمكن للطالب استعادة كلمة المرور في حالة فقدها عن طريق إدخال الرابط الرسمي لمنصة مدرستي واتباع خطوات استعادة كلمة المرور.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كيفية استرجاع كلمة السر في منصة مدرستي 1444 ، و رابط استعادة كلمة المرور على منصة مدرستي ، و تسجيل دخول قائد المدرسة عبر منصة مدرستي 1444 ، خدمات منصة مدرستي .