كيفية استعمال اوراق التين الشوكي للبشرة والشعر

كيفية استخدام أوراق الكمثرى الشائكة للبشرة والشعر – مروحة كبيرة من لب الصبار الطازج، إنها مسألة وقت فقط قبل أن أضع الصبار على وجهي للتحكم في الزيت مع الحفاظ على بشرتي رطبة ومتوهجة. لقد وجدت ورقة الصبار. كانت رحلة البقالة مملة / مملة / مؤلمة للغاية مع زميلي في السكن. كما ترى، أنا شخصياً أجد أي نوع من التسوق مع شخص آخر أمرًا مؤلمًا مثل تنظيف أسناني. عندما كنت على وشك أخذه إلى متجر البقالة الثالث، صادفت صندوقًا من أوراق الصبار. التقطت واحدة، وشمتها (كالمجانين) وقررت أن أحقق أحلام الجمال

يقول طبيب الأمراض الجلدية في نيويورك الدكتور جوشوا زيشنر إن التين الشوكي يمكن أن يمنع فقدان الرطوبة ويعيد الرطوبة إلى الجلد. أضف هذه الحقيقة إلى حقيقة أن الصبار يحتوي على 17 من الأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تمنع أضرار أشعة الشمس يبدو أنه عنصر مضاد للشيخوخة يجعلني بصراحة أرغب في الانتقال إلى مناخ صحراوي.

كمكافأة، مثل الصبار، من المعروف أيضًا أن أوراق الصبار تخفف من التقلصات الخفيفة. يمكن الجمع بين هذين المكونين الفائقين لإنشاء قناع رائع للشعر أو الوجه لا يسبب تهيجًا لبشرتك. لا تنخدع بالطبيعة اللاذعة للصبار، فهذه الوصفات لن تسبب أي ضرر!

1. اختر أفضل أوراق الصبار

لاختيار ورقة الصبار من أجل متعة جمالك وفقًا لوصفة محلية الصنع، ستحتاج إلى العثور على متجر بقالة متخصص ؛ لقد تمكنت من الحصول على أوراق نبات الصبار من بوديجا عشوائيًا مع إمداد صحي من المنتجات. اختر ورقة الصبار الخضراء، ولكن ليست مرنة جدًا.

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2. تحضير الصبار الخاص بك

كان تحضير الألوة فيرا مربكًا بعض الشيء. لم يستغرق الأمر سوى لسعة واحدة من الألوة فيرا لأدرك أنك ستحتاج إلى قفازات. بعد غسل ورقي بالماء البارد، قمت بتقشير المناطق الوعرة بافتراض وجود شوكة تحت الجلد وتركت بعض الجلد على ورقي. إذا كان لديك صبار سمين، فإنني أوصيك باستخدام اللب ببساطة وكشط قشرة الصبار كما تفعل مع الصبار.

3. احصل على لعبة الصبار الخاصة بك

الآن بعد أن أصبح الصبار جاهزًا للاستخدام، يمكنك مزجه للاستخدام المستقبلي لإضافة مكونات أخرى أو استخدامه مباشرة على وجهك. إذا كنت معتادًا، فاعلم أن الصبار يعمل بشكل مشابه للصبار بطريقة مهدئة لوجهك. أوصي باختبار الصبار على الجزء الداخلي من ذراعك للتأكد من أنه مناسب لك.

4. مكافحة حب الشباب، قناع التحكم

من الواضح أنني أحاول استخدام الصبار الخاص بي لقناع الوجه القاتل الذي سيبقي حب الشباب في مكانه وستتوهج بشرتي في صباح الشتاء الداكن. لهذا الغرض، استخدمت 1 ملعقة كبيرة من العسل الخام، وملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج وحوالي 1 ملعقة كبيرة من الصبار والصبار. استخدم الخلاط لخلط المكونات معًا والفيولا! ولادة قناع وجه جديد. كان وجهي ناعمًا جدًا بعد ذلك، وبما أنني كنت أستخدم العسل الخام، فقد قشر بشرتي بلطف أيضًا. قناع الوجه بالألوفيرا رائع، لكنني أوصي بعمل دفعات صغيرة لأنه يميل إلى الرائحة بسرعة كبيرة.

5. أو إضافة إشراق إلى بشرتك

وفقًا لمصادر في Biomanantial.com، يمكن أن تكون أوراق الصبار مفيدة لشعرك وقد قمت بتضمين وصفة رائعة لشعر الصبار في نفس المقالة. ورقة واحدة فقط وبعض زيت اللوز الحلو يمكن أن يمنحك قناع شعر يشبه السبا في 20 دقيقة. أصبح المنجم ناعمًا ولامعًا كما كان يمكن أن يكون بعد تجربته.

كيفية استخدام أوراق التين الشوكي للبشرة والشعر