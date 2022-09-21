كيفية اسقاط المركبات القديمة بشكل الكتروني بدون رسوم 1444 ، اسقاط السيارات في السعودية من العديد من المواطنين والمقيمين الذين يريدون التخلص من سياراتهم ، لأن هذه السيارات قديمة ومتضررة في الغالب ، نرى أنهم يريدون التخلص منها ببيعها ، واكتشف أن منصة أبشر تقدم هذه الخدمة لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين بالتعاون مع هيئة العبور لتسهيل عملية الإزالة السريعة لهذه المجمعات دون أي عائق ، تابعوا معنا .
معايير اسقاط المركبات القديمة
- هذه الشُروطْ هِيْ أحكام ملزمة أن المركبات المنقطة لا يمكن أن تمتثل بالكامل لهذه الأحكام.
- يجب أن يكون مالك المركبة على قيد الحياة، كشرط مسبق لمغادرة السيارة.
- يجب دفع جميع الغرامات أو رسوم السيارة.
- يجب ألا تكون السيارة التي يريد المالك إلغاء تسجيلها موضوع طلب آخر لإلغاء التسجيل قيد التقدم.
- يبدو أن رخصة السيارة صالحة.
- يجب أن يتعهد مالك مركز تسليم المركبات المعتمد بتسليم جميع لوحات ترخيص المركبات المسلمة، فِيْ غضون فترة أقصاها 5 أيام.
اسقاط المركبات القديمة
لكي يتمكن المواطنون أو أي شخص مقيم فِيْ المملكة من إنزال سياراتهم، هناك بضع خطوات يجب اتباعها، ستؤدي هذه الخطوات فِيْ النهاية إلى إنزال المركبة فِيْ غضون دقائق قليلة، دون أي شيء. مجهُود.
- الخطوة الأولى هِيْ الانتقال إلى موقع الويب الخاص بـمنصة أبشر.
- الخطوة الثانية هِيْ اختيار الهدم لإسقاط المركبات القديمة.
- الخطوة الثالثة علينا أن نمر بعملية تحديد المكان الذي نتبعه، بحيث يظهر لنا جميع المراكز المعتمدة القريبة من المنطقة التي نتبعها.
- الخطوة الرابعة هِيْ الذهاب إلى المركز المعتمد الذي تم اختياره.
- والخطوة الخامسة هِيْ استكَمْال الاتفاق مع المركز الذي سيتم من خلاله تسليم السيارة.
- الخطوة السادسة نقوم بتسليم رمز التحقق للمركز والذي حصلنا عليه من خلال رسالة التأكيد النصية.
عملت المملكة العربية السعودية على توفير منصة أبشر الالكترونية والتي تقدم جميع الخدمات التي تتعلق بالمؤسسات الحكومية بشكل الكتروني دون الحاجة الى الزيارات الى المقرات الخاصة بالمؤسسات الحكومية ، ومن ابرز تلك الخدمات اسقاط المركبات القديمة بشكل الكتروني بدون رسوم 1444 .