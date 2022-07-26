كيفية اصدر الرخصة المهنية للمعلمين 1444 ، نتيجة التسائل من قبل الكثير من المعلمين والمعلمات حول التعرف على كيفية اصدر الرخصة المهنية للمعلمين 1444، كونها من الأمور المهمة والخاصة بمهنة التعليم داخل المملكة العربية السعودية ، حيث أنه أصدرت هيئة التدريب وتقييم التعليم في المملكة رابط لتمكين المعلمين من الحصول على اصدر الرخصة المهنية للمعلمين 1444 شرط أساسي لا يمكن التنازل عنه ، تابعوا معنا .

الرخصة المهنية للمعلمين في المملكة العربية السعودية

الرخصة المهنية للمعلمين من الأمور المهمة والتي لا غنى عنها للمعلمين لممارسة عملهم في مدارس المملكة العربية السعودية. لذلك يخضع المعلمون لاختبار لقياس مستواهم العلمي والمعرفي في المواد العلمية التي يشرفون عليها. يأتي هذا النظام من أجل تحديد مستوى المعلم. التعرف على الطريقة التي يستخدمها في إيضاح المعلومات للطلاب بما يحقق تنمية اجتماعية وثقافية للطلبة الذين أساسهم هيئة التدريس المشرفة عليهم.

كيف اصدر الرخصة المهنية للمعلمين 1444

يجب على المعلمين إصدار رخصة مهنية لمزاولة مهنة التدريس. تصدر الرخصة على ثلاث مراحل نذكرها كالتالي

المرحلة الأولى يجب على المعلم التسجيل في اختبار الرخصة المهنية، وإدخال المعلومات بشكل صحيح.

المرحلة الثانية يجب أن يخضع المعلم لاختبار مهني يشمل القسم التربوي والتخصصي، وبعد ذلك يتم إعلان النتائج.

المرحلة الثالثة يجب على مقدم الطلب إصدار الرخصة حسب المستوى والشروط المستوفاة، وبعد ذلك يتم إصدار الرخصة المهنية.

شروط الترخيص المهني 1444

هناك مجموعة من الشروط المهمة التي يجب توافرها للتسجيل والحصول على الرخصة المهنية لعام 1444 هـ، وهذه الشروط هي كما يلي

أن يكون المعلم حاصلاً على الأقل على درجة البكالوريوس في التخصصات التي وافقت عليها الهيئة. ويستثنى من هذا الشرط من كان على رأس العمل وقت تطبيق اللائحة التي تقتضي أن يكون حاصلا على دبلوم.

أن يجتاز المعلم الاختبار العام والمتخصص، بالإضافة إلى حصوله على الحد الأدنى من الدرجات لكل اختبار.

يجب على المعلم دفع رسوم الاختبار للحصول على الترخيص.

لتقديم طلب إصدار أو ترقية أو تجديد الترخيص إلكترونيًا من خلال نظام الترخيص المهني.

يجب أن يستوفي المتقدم جميع المتطلبات المتعلقة بسنوات الخبرة المطلوبة لدرجة كل معلم.

كيفية التسجيل لامتحان الترخيص المهني

من أجل الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين في المملكة العربية السعودية، يجب على المتقدمين التسجيل لامتحان الترخيص المهني، والذي يتم وفق الآتي

انتقل مباشرة إلى موقع الترخيص المهني.

انقر فوق الخيار للدخول من خلال موقع الوصول الوطني الموحد.

أدخل اسم المستخدم في نظام أبشر.

أدخل كلمة المرور لنظام أبشر.

اكتب رمز التحقق المرئي.

انقر فوق خيار تسجيل الدخول.

أرسل الرمز الذي تم إرساله إلى رقم الهاتف.

تسجيل الدخول إلى الملف الشخصي.

انقر فوق خيار الاختبارات.

انقر فوق خيار التسجيل الآن.

الانتقال إلى ملف المستخدم عبر مركز القياس إذا كان لدى المستخدم حساب على منصة القياس، وإذا لم يكن متاحًا، فيجب عليه إنشاء حساب لاستكمال إجراءات التسجيل.

انقر فوق معلومات مقدم الطلب.

اقرأ جميع المعلومات والضوابط.

انقر فوق متابعة.

وافق على التعليمات.

املأ الحقول المطلوبة.

انقر فوق الخيار التالي.

تحديد المدني المقرر لأداء الاختبار.

تحديد مكان إجراء الاختبار من المقرات المتاحة.

حدد فترة الاختبار.

انقر فوق الخيار التالي.

تحقق من المعلومات التي تتضمن ما يلي آلية الاختبار. مصاريف. تخصص. زمن. فترة. المكان.

انقر فوق الخيار Agree لتسجيل تاريخ الاختبار.

انقر فوق الخيار التالي.

تحديد طريقة الدفع الإلكتروني التي تشمل حافة. بطاقة الائتمان. يدفع.

اذهب إلى صفحة الدفع عبر الإنترنت.

تحديد طريقة دفع الرسوم.

أكمل الدفع.

عد إلى صفحة الاختبار مرة أخرى، ثم انقر فوق تأكيد الحجز التجريبي.

احتفظ ببطاقة حجز الاختبار وقم بتضمين

نوع الاختبار. تخصص. الوقت. تاريخ. حالة التسجيل. رقم المقعد. مكان الاختبار.

الانتقال إلى مقر الاختبار حسب المكان والزمان المحددين.

الاستفسار عن نتائج اختبار الرخصة المهنية 1444

يمكن للمعلمين الاستعلام عن نتائج الترخيص المهني إلكترونياً، ويتم ذلك من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة تقويم التعليم والتدريب، وذلك على النحو التالي

اذهب إلى موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب “”.

اضغط على خيار الدخول من خلال الوصول الموحد.

اكتب الاسم وكلمة المرور.

اكتب الكود المرئي.

انقر فوق خيار تسجيل الدخول.

اكتب رمز التحقق من تسجيل الدخول.

انقر فوق متابعة.

أدخل المعلومات المطلوبة ثم انقر فوق إرسال.

ستظهر معلومات النتيجة.

التواصل مع هيئة التقويم والتعليم

يمكن لجميع المعلمين الاستفسار من هيئة التقييم والتعليم عن أي سؤال أو استفسار يتعلق بامتحان الترخيص المهني. فيما يلي أهم هذه الطرق

الهاتف الموحد اتصل بالرقم 920033555 خلال ساعات العمل من الأحد إلى الخميس من الساعة 800 صباحًا حتى الساعة 600 مساءً.

الموقع الإلكتروني التواصل مع المركز الوطني للقياس من خلال خدمة “اتصل بنا”.

رابط التسجيل لامتحان الترخيص المهني للمعلمين

يجب على المعلمين التسجيل في اختبار الرخصة المهنية وإجراء اختبار المعلم الذي يحدد كفاءة المعلمين وقدرتهم على تحقيق الرؤية المتوقعة لوزارة التربية والتعليم السعودية. يتم إجراء الاختبار وفقًا لتواريخ محددة يمكن تحديدها بعد التسجيل للاختبار من الرابط التالي “”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على من كيفية اصدر الرخصة المهنية للمعلمين 1444 ، و رابط التسجيل لامتحان الترخيص المهني للمعلمين ، و التواصل مع هيئة التقويم والتعليم ، و شروط الترخيص المهني 1444 .