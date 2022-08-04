كيفية اضافة اختبار في منصة مدرستي 1444 ، قد تسائل الكثير من المعلمين والمعلمات حول التعرف الطرق التي يتم من خلالها اضافة اختبار في منصة مدرستي 1444 في السعودية ، حيث ان المنصة من الامور المهمة داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة في وزارة التعليم السعودية ، يمكن من خلالها للطلاب الحصول على الخدمات الإلكترونية ومشاهدة دروس و الاختبارات المركزية في منصة مدرستي توكلنا للطلاب .

منصة مدرستي السعودية

هي منصة تعليمية أطلقتها وزارة التربية والتعليم السعودية تضم العديد من الأدوات التعليمية الإلكترونية التي تدعم عمليات التدريس والتعلم، وتسهم في تحقيق الأهداف التعليمية للمناهج والدورات. كما يدعم تحقيق المهارات والقيم والمعرفة لدى الطلاب والطالبات بما يتناسب مع المتطلبات الرقمية للحاضر والمستقبل. كما تزود المنصة المعلم بكافة الأدوات والوسائل التعليمية الحديثة التي يحتاجها أثناء الشرح، لتسهيل عملية التعلم عن بعد للطلاب والمعلمين.

كيفية إضافة اختبار في منصة مدرستي 1444

يمكن للمدرس إضافة اختبار لمنصة مدرستي باتباع بعض الخطوات وهي كالتالي

الوصول إلى منصة “مدرستي”.

تسجيل الدخول.

انقر فوق الدورات والموارد.

اختيار الاختبارات.

تحديد التسلسل التعليمي المناسب لمادة الامتحان.

اكتب اسم الاختبار.

حدد نوع الاختبار.

أدخل وصف الاختبار ثم حدد نطاقه.

انقر فوق أيقونة التالي.

تحديد الأسئلة المطلوبة.

انقر فوق أيقونة الحفظ بعد الانتهاء من إضافة الأسئلة.

كيفية حذف اختبار من منصة مدرستي 1444

أتاحت منصة مدرستي إمكانية حذف اختبار من حساب المعلم باتباع ما يلي

تسجيل الدخول إلى منصة “مدرستي”.

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي.

انقر فوق “الدروس والموارد”

اختيار الاختبارات.

حدد الاختبار الذي نريد حذفه.

انقر فوق الزر “حذف”.

ستصلك رسالة تؤكد الحذف.

بنك الأسئلة على منصة مدرستي

يعد بنك الأسئلة من بين الأدوات والعناصر التعليمية التي تمت إضافتها إلى منصة مدرستي، بحيث يمكن للمدرس إنشاء الاختبارات والواجبات التي يتم تقييم الطلاب على أساسها، حيث يمكن للمدرسين إضافة أسئلة تتعلق بالمادة الدراسية أو موجودة في كتاب التمرين من خلال تسجيل الدخول إلى حساب المعلم على المنصة، يمكنه بعد ذلك الوصول إلى الموارد والدورات التي يمكنه من خلالها تحديد الاختبارات.

كيف أقوم بإنشاء سؤال في منصة مدرستي

فيما يلي خطوات إنشاء سؤال جديد في بنك الأسئلة

تسجيل الدخول إلى منصة “مدرستي”.

تسجيل الدخول.

انقر فوق خيار الدورات والموارد من القائمة الرئيسية.

اختر الدورة المطلوبة.

انقر على بنك الأسئلة الخاص به.

اختر التسلسل التعليمي للدرس المطلوب.

اختر سؤالاً جديدًا من قائمة مدير الأسئلة.

أدخل جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالسؤال.

انقر فوق “حفظ” بعد الانتهاء من إضافة السؤال الجديد.

كيف أقوم بإضافة واجب على النظام الأساسي لمدرستي

يتبع المعلمون في المملكة العربية السعودية الخطوات التالية من أجل إضافة مهمة جديدة في منصة مدرستي التعليمية

تسجيل الدخول إلى منصة “مدرستي”.

انقر فوق حساب المعلم.

تسجيل الدخول.

انقر فوق الدورات والموارد.

اختيار الواجبات.

تحديد التسلسل التعليمي.

اكتب اسم المهمة وحدد المصدر.

املأ المعلومات المطلوبة.

انقر فوق {التالي.

أضف أسئلة وحدد درجاتهم.

اضغط على زر الحفظ.

انقر فوق إرسال الواجب من قائمة التعيينات.

أدخل المعلومات المطلوبة ثم انقر فوق حفظ لإرسالها إلى الطلاب.

تطبيق مدرستي وزارة التربية والتعليم السعودية

يوفر تطبيق مدرستي العديد من الخدمات الإلكترونية المختلفة المتوفرة على المنصة، وله العديد من المزايا، ومن أهمها

الدورات (النسخة الإلكترونية).

الواجبات والاختبارات الإلكترونية.

حضور فصول الدعم والتعزيز الافتراضية بالتكامل مع نظام Microsoft Teams.

مسارات التعلم المتنوعة التي تلبي الفروق الفردية للطلاب وتدعم تعلمهم.

بنك أسئلة يضم أكثر من 100،000 سؤال محكم إلكتروني لجميع الدورات.

أكثر من 45 ألف محتوى رقمي تعليمي متنوع (مرئي، كارتون، ألعاب، تفاعلي).

أكثر من 130.000 خطة دروس عبر الإنترنت بمشاركة المعلم.

محتوى محسن للتعلم (مساهمات إسلامية، قيم تربوية، نادي قراءة، قواميس لغوية مصورة).

قنوات تطوير الذات ومجتمع مدرسي تفاعلي.

مشاركة تفاعلية بين موظفي المدرسة والمنزل من خلال مجتمعات التعلم التفاعلية.

تقارير وإحصائيات الإنجاز.

يمكنك تحميل التطبيق باتباع ما يلي

أجهزة iPhone يمكنك تنزيل التطبيق من متجر التطبيقات “”.

أجهزة Android يمكنك أيضًا تنزيل التطبيق من متجر “Google Play”.

رابط لإضافة اختبار في منصة مدرستي 1444

يمكن للطالب والمعلم وولي الأمر الدخول إلى منصة مدرستي من خلال رابط إلكتروني يمكنهم من خلاله الاستفادة من خدمة إضافة اختبار على منصة مدرستي، ويمكن الوصول إلى منصة “مدرستي” حلقة الوصل.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كيفية اضافة اختبار في منصة مدرستي 1444 ، و رابط لإضافة اختبار في منصة مدرستي 1444 ، تطبيق مدرستي وزارة التربية والتعليم السعودية